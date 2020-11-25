Бельгийский политик: Вторжение Турции мешает урегулированию в Ливии

Брюссель, 25 ноября. Экс-советник премьер-министра Бельгии Керт Дебеф заявил, что для урегулирования ситуации в Ливии необходимо прекратить переброску наемников и оружия из Турции.

Европейского политика процитировало издание Аlsaaa24. Он считает, что соблюдение условий эмбарго ООН поспособствует поддержанию режима постоянного прекращения огня.

«Организация Объединенных Наций подтвердила, что мира в Ливии не достигнуть, пока Турция в течение всего года продолжает отправлять боеприпасы и наемников из Сирии. Это должно прекратиться», — заявил Керт Дебеф.

Бывший советник премьера отметил, что незаконная переброска трансформировала локальный кризис в проблему мирового масштаба. По его мнению, одним из методов стабилизации стала операция IRINI. Дебеф утверждает, что благодаря ей удается пресекать контрабанду оружия.

Напомним, что мониторинг акватории Средиземного моря в рамках проекта ООН выполняет 20 европейских государств. Командующий операцией Фабио Агостини заявил, что уже удалось достичь ощутимых результатов в сдерживании незаконной торговли.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция осудила осмотр своего судна немецкими штурмовиками IRINI, которые следили за выполнением оружейного эмбарго ООН.