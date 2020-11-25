Как собирают оливки в Сирии

Оливки на территории современной Сирии начали выращивать около 5000 лет назад. С тех пор они стали одним из символов страны, а оливковое масло — «основой основ» национальной кухни.

Сбор урожая начинается осенью после первого дождя и продолжается до начала зимы. Технология за века не изменилась — под деревьями расстилают одеяла и собирают оливки руками. На обработку одного дерева может уйти до трех часов работы, которые дадут до 30 килограммов плодов.

Когда все оливки собраны, их сортируют. Крупные пойдут на консервацию, разновидностей которой тут десятки. А из мелких отожмут драгоценное масло, по объемам производства которого Сирия до начала войны занимала первое место в Арабском регионе.

Война нанесла большой урон этой исконной отрасли сельского хозяйства в Сирии, однако сейчас в районах, освобождённых от террористов — таких, как окрестности города Хан Шейхун в Идлибе — она быстро восстанавливает позиции.

Во время войны Хан Шейхун стал передовым опорным пунктом террористов, удерживающих сирийскую провинцию Идлиб. Большая часть населения покинула город, а его инфраструктура сильно пострадала во время боев. Хан Шейхун был полностью освобожден Сирийской Арабской Армией 21 августа 2019 года.

Оливковое масло из этих мест уже можно встретить на полках российских магазинов — причем цены на сирийскую продукцию несравнимы со стоимостью товаров из Италии или Испании. Литр сирийского масла Extra Virgin в России стоит от 400 рублей, а аналогичное ему масло из Италии обойдется уже как минимум в 1500 рублей.