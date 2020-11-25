В Дагестане выделили 70 млн рублей на сохранение рабочих мест

Махачкала, 25 ноября. В общей сложности 68 млн рублей направил Минтруд Дагестана на сохранение рабочих мест в регионе в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба ведомства, это позволит отсрочить увольнение 2,8 тыс. работников предприятий республики.

В министерстве заявили, что в Дагестане была разработана специальная антикризисная программа, призванная максимально снизить напряженность на рынке труда, которая была вызвана ограничениями в период эпидемии.

Для этого ведомство заключило договоры с несколькими десятками предприятий и субсидировало им затраты на содержание работников. Таким образом, удалось обеспечить занятость 1,7 тыс. безработных граждан и не допустить увольнения 1,1 тыс. человек, уже имеющих работу, заверили в министерстве.

«На субсидирование организации общественных работ заключены договоры с 64 работодателями республики для 1,7 тыс. безработных на общую сумму более 38 млн рублей. В целях предотвращения увольнения работников с предприятий, испытывающих временные финансовые затруднения – с 27 предприятиями республики заключены договора на организацию временной занятости 1,1 тыс. работников. Общая сумма заключенных договоров – более 30 млн рублей», – заявили в пресс-службе Минтруда РД.

В качестве примера в ведомстве привели МУП «Махачкалинское троллейбусное управление» и занимающееся вывозом коммунальных отходов ООО Управляющая компания «Лидер», где удалось сохранить 153 и 128 работников соответственно.

В министерстве пояснили, что предприятия в течение одного-двух месяцев будут получать из бюджета страны и региона более 15 тыс. рублей на каждого работника.

«Период занятости на общественных и временных работах составит от 1 до 2 месяцев с оплатой их труда из расчета 15 769 рублей на одного работника», – сказали в ведомстве.

В УК «Лидер» ФАН подтвердили, что ранее компания испытывала серьезные трудности, которые в настоящее время разрешены при помощи господдержки.

«В период пандемии у нас была сложная ситуация, несколько специалистов и водителей были на грани сокращения», – сказал начальник по уборке одного из районов Махачкалы Шейх Хайбулаев.

Он подчеркнул, что увольнение грозило даже опытным работникам и, безусловно, самым негативным образом отразилось бы на работе регионального оператора.

В Минтруде Дагестана не смогли оперативно ответить на вопрос ФАН о дальнейших планах ведомства по сохранению рабочих мест на предприятиях. При этом ряд опрошенных агентством работодателей заявили, что рассчитывают на скорое восстановление докризисных показателей.

«Конечно, дополнительная поддержка из бюджета нам бы очень помогла, но мы все-таки надеемся, что скоро сможем выйти на прежние уровни продаж. Лишь бы снова все не закрыли, как весной», – рассказал индивидуальный предприниматель Султан Алиев из Махачкалы.

Региональный оператор ООО УК «Лидер» занимается вывозом твердых коммунальных отходов. В зону деятельности компании входят города Махачкала, Каспийск, Буйнакск, Кизилюрт, в также Буйнакский, Кизилюртовский, Кумторкалинский и Унцукульский районы. Весной текущего года, в период действия ограничений, вызванных пандемией коронавируса, появлялись сообщения о тяжелом положении оператора, из-за чего вывоз мусора с территории Махачкалы осуществлялся с опозданием.