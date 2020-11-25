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Ученые проследят за влиянием таяния мерзлоты на объекты промышленности

Ученые проследят за влиянием таяния мерзлоты на объекты промышленности

Москва, 25 ноября. Минприроды и Минвостокразвития РФ объединятся для мониторинга таяния вечной мерзлоты, чтобы определить его влияние на состояние объектов российской промышленности. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве».

«Одна из задач Минприроды в Арктике — совмещение экономики и экологии, изучение состояния окружающей среды, — заявил Александр Козлов. — Накануне на площадке Совета Федерации мы договорились скоординироваться с Минвостокразвития и мониторить таяние мерзлоты, это поможет определить ее влияние на промышленность».

В Арктике уже ведется наблюдение за водами, уровнем радиации, работают 128 станций наземного наблюдения, добавил министр. В 2024 году при участии Росгидромета должна начать свою работу ледостойкая самодвижущаяся платформа для изучения высоких широт. По словам Козлова, это станет ключом к изучению изменений климата.

Ученые проследят за влиянием таяния мерзлоты на объекты промышленности

Другой спикер конференции, лауреат Нобелевской премии, профессор арктической экологии Шеффилдского университета, координатор международной сети арктических наземных научных станций Терри Каллаган подтвердил, что российская сеть наблюдения в Арктике много делает для изучения климата, а профессионализм российских ученых заслужил уважение мирового научного сообщества.

Все наблюдения, проведенные в арктическом регионе, будут упакованы в комплексную систему мониторинга окружающей среды, добавил Козлов.

Напомним, об изучении влиянии таяния вечной мерзлоты на объекты промышленности заговорили после аварии на ТЭЦ-3 под Норильском. Генпрокуратура РФ поручила проверить все особо опасные объекты на территориях, подверженных таянию вечной мерзлоты. Впрочем, Ростехнадзор исключил влияние таяния на ситуацию с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3 и заключил, что авария произошла из-за нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.

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