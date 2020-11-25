Ученые проследят за влиянием таяния мерзлоты на объекты промышленности

Москва, 25 ноября. Минприроды и Минвостокразвития РФ объединятся для мониторинга таяния вечной мерзлоты, чтобы определить его влияние на состояние объектов российской промышленности. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве».

«Одна из задач Минприроды в Арктике — совмещение экономики и экологии, изучение состояния окружающей среды, — заявил Александр Козлов. — Накануне на площадке Совета Федерации мы договорились скоординироваться с Минвостокразвития и мониторить таяние мерзлоты, это поможет определить ее влияние на промышленность».

В Арктике уже ведется наблюдение за водами, уровнем радиации, работают 128 станций наземного наблюдения, добавил министр. В 2024 году при участии Росгидромета должна начать свою работу ледостойкая самодвижущаяся платформа для изучения высоких широт. По словам Козлова, это станет ключом к изучению изменений климата.

Другой спикер конференции, лауреат Нобелевской премии, профессор арктической экологии Шеффилдского университета, координатор международной сети арктических наземных научных станций Терри Каллаган подтвердил, что российская сеть наблюдения в Арктике много делает для изучения климата, а профессионализм российских ученых заслужил уважение мирового научного сообщества.

Все наблюдения, проведенные в арктическом регионе, будут упакованы в комплексную систему мониторинга окружающей среды, добавил Козлов.

Напомним, об изучении влиянии таяния вечной мерзлоты на объекты промышленности заговорили после аварии на ТЭЦ-3 под Норильском. Генпрокуратура РФ поручила проверить все особо опасные объекты на территориях, подверженных таянию вечной мерзлоты. Впрочем, Ростехнадзор исключил влияние таяния на ситуацию с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3 и заключил, что авария произошла из-за нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.