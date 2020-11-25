Цискаридзе в интервью ФАН опроверг слух о регистрации своего товарного знака

Москва, 25 ноября. Народный артист РФ Николай Цискаридзе не видит смысла в регистрации своего товарного знака.

Знаменитый балерун в беседе с корреспондентом ФАН опроверг опубликованную ранее информацию о регистрации в Роспатенте бренда под своим именем.

«А зачем мне это нужно?» — удивился он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, он отметил, что публикуемые о нем в некоторых СМИ сведения недостоверны и не имеют к нему никакого отношения.

«Вот на заборе тоже написано. Имеет это к нам какое-то отношение? А с развитием Интернета таких заборов стало больше», — заметил собеседник ФАН.

Напоследок артист посоветовал прислушаться к персонажу Булгакова и не читать газет.

Ранее сообщалось, что Цискаридзе якобы планирует зарегистрировать товарный знак в двух вариантах написания — «Николай Цискаридзе» и Nikolay Tsiskaridze. Однако какой именно бизнес артист планирует запустить, не раскрывалось.

В октябре Цискаридзе в беседе с корреспондентом ФАН раскритиковал постановки Большого театра. Артист подчеркнул, что их качество упало с музыкальной и нравственной точек зрения. Зритель, который платит немалые деньги на билеты в Большой театр, должен видеть достойные спектакли, убежден он.