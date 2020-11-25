Что заставило эсминец США идти к Владивостоку



В распространенном сообщении пресс-службы Восточного военного округа сообщалось, что большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» под угрозой тарана вытеснил за пределы российских территориальных вод американский эсминец DDG-56 John S. McCain типа Arleigh Burke, который на два километра вошел в российские воды.

Это произошло недалеко от Владивостока, где находится главная база Тихоокеанского флота (в заливе Петра Великого), в отношении которого, по мнению российской стороны, действует принцип территориальной принадлежности, определяемый термином «историческая бухта». Причем статус исторической территории применительно к заливу Петра Великого был задекларирован Советским Союзом еще в 1957 году. Это и тогда вызвало возмущение со стороны США и некоторых других морских государств, находящихся на тысячи миль от этого, по сути, небольшого залива.

По мнению пресс-службы Седьмого флота ВМС США, статус «исторической бухты», а следовательно и статус территориальных вод, нужно игнорировать. Возможно, и потому, что США не подписали соответствующих морских соглашений, а раз так, то и эсминец никто не из каких территориальных вод не выгонял. Вместо этого, по мнению американской стороны, имели место предпосылки к навигационному происшествию (видимо, так в США расценили угрозу тарана), чего и избежал John S. McCain, повернув на обратный курс. Причем, по версии Штатов, эсминец в заливе Петра Великого выполнял задачи по «обеспечению свободы судоходства» — так обычно в ВМС США называют любые действия, связанные с заходом своих боевых кораблей в зоны национальных интересов.

В любом случае мы имеем дело с явно провокационными действиями американских моряков, выраженные в ничем не обоснованном переходе «красных линий», за которые заходить бы им не следовало. Ну, это примерно, как если бы, скажем, гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вошел в залив Кука близ города Анкоридж на Аляске. То есть экипаж американского эсминца преднамеренно шел на обострение ситуации, будучи прекрасно осведомленным об отношении России к акватории, прилегающей к Владивостоку, а значит, совершал действия осознанного характера, накаляя обстановку буквально у входа в главную базу Тихоокеанского флота. История полна примеров, когда корабли ВМС США игнорировали морское право, трактуя его по своему. Они считали, что им не возбраняется ходить везде, включая и акватории, принадлежащие другим государствам на основе установленного международного права.

Такое поведение американских ВМС создает точки напряжения практически во всех уголках мира, чем США всем и каждому дают понять, что плевать они хотели на какие-то международные соглашения. Штаты и дальше будут демонстрировать свое присутствие в любой точке Мирового океана.

Когда экипаж БПК «Адмирал Виноградов», пресекая прорыв государственной границы России иностранным боевым кораблем, заявил о готовности выполнить таран, он руководствовался простым правилом: таран (или навал) — это навигационное происшествие, которое обычно не имеет далеко идущих последствий, а прорыв был бы пресечен применением оружия, это был бы уже морской бой и трактовался бы иначе. Конечно, ряд горячих голов в российском сегменте Интернета потребовал от флота решительных действий, но все же это не повод к войне между ядерными державами.

Относительно истинных целей пребывания американского эсминца в заливе Петра Великого можно рассуждать, зная, что в этот день Тихоокеанский флот в данном районе проводил тестовые испытания главного ракетного комплекса корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Он в ближайшее время должен быть передан в боевой состав флота. Для ракетной стрельбы был закрыт значительный участок морской акватории, его перекрыли кораблями ТОФ — было запрещено движение любых судов. Корвет стрелял противокорабельной ракетой «Уран», которая на дальности порядка 40 километров поразила надводную цель. Можно предположить, что именно данное действие и стало объектом интереса американского боевого корабля, который постарался максимально близко подойти к району проведения ракетных стрельб, чтобы своими средствами радиоэлектронной разведки зафиксировать пуск ракеты и по возможности отработать ее сопровождение на всех участках траектории.

Однако сделать это ему не дали. Более того, после установления контакта «Адмирала Виноградова» с John S. McCain в поддержку первому из Владивостока вышел ракетный корвет «Совершенный», который закончил дело по изгнанию провокатора за пределы территориальных вод и приданию еще большего ускорения американскому кораблю на курсах отхода.