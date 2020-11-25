Украинцы с иронией и сарказмом восприняли проект государственного герба

На Украине продолжается скандал вокруг нового государственного герба. Победивший в соответствующем конкурсе эскиз практически сразу попал под шквал критики со стороны как рядовых украинцев, так и депутатов. Подробнее о том, чем же жителям Незалежной не угодил проект нового герба, рассказало украинское издание СТРАНА.ua.

Эскиз одного из главных государственных символов должен быть поддержан Верховной радой, прежде чем будет официально принят в качестве герба, который Украина никак не может утвердить в течение вот уже 30 лет.

Критика данного эскиза в основном вращается вокруг низкого графического качества, проблем с композицией и невнятного символизма. Например, появление льва, как символа королевской монархии, совершенно непонятно. Отдельного внимания удостоились атрибуты архангела Михаила — белые носочки, Мальтийский крест на груди и напоминающий фламберг кривой меч — и само изображение льва с аккуратно выведенными маникюром и гениталиями.

Один из пользователей для выражения иронии, испытываемой к данному проекту герба, переделал прибаутку времен гражданской войны в России.

Другой же пользователь вспомнил предыдущий, объективно более привлекательный проект герба. Однако предпочтение человек отдал гербу, который не так давно объединял республики Советского Союза.

Отозвались и жители неподконтрольных Киеву территорий, которые с явным оживлением вмешались в обсуждение эскиза.

Разумеется, не у всех украинцев реакция оказалась ироничной. Есть и те, кто с грустью и разочарованием воспринимает потенциальный государственный символ.

И все же преобладают преимущественно саркастические комментарии:

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о реакции украинской журналистки Янины Соколовской на проект государственного герба. Она решила проанализировать знаки, изображенные на эскизе. Помимо прочего, на нем есть и гроздья пшеницы, в которых можно увидеть отсылку к советскому гербу, а также гроздья калины. Особое внимание Янина обратила на последний элемент. Она пояснила, что калину называют символом похоронной печали.