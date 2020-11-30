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Перед упразднением Россвязь потратила более 24 миллионов на обустройство

Перед упразднением Россвязь потратила более 24 миллионов на обустройство

Федеральное агентство связи еще продолжит свою работу минимум до Нового года. Передача дел правопреемнику Министерству цифрового развития, закрытие старых долгов, контрактов и обязательств — минимум на два месяца работы. При этом перед самым объявлением об упразднении Россвязь успела провести закупки для улучшения работы на 24 миллиона рублей. В том числе и по аттестации официального сайта, который скоро перестанет существовать.

Закупки

Контракт по развитию и оказанию поддержки системы электронного документооборота Россвязи стоимостью в сумму более 12 миллионов рублей был заключен еще в прошлом году, но на два года. Его действие закончится в 2021 году. Источник финансирования — федеральный бюджет. Сейчас идет исполнение, и разрыв контракта невозможен по условиям. Насколько Минсвязи будет необходим документооборот Россвязи — пока не ясно, так как у них хорошо отработан свой.

А вот что уж точно не нужно будет Министерству, так это официальный сайт Россвязи. Тем не менее, в конце сентября было размещено извещение о выполнении работ по его аттестации. А в конце октября — за 21 день до упразднения агентства — заключен контракт. Его стоимость 117 500 рублей. Предполагаются следующие виды работ: разработка организационно-распорядительной документации, модели угроз сайта «Россвязь» и формирование требований по обеспечению безопасности информации, проектирование и внедрение подсистемы защиты информации, аттестация информационной системы, и некоторые другие. Кроме того, на сумму более полумиллиона закупили оргтехники, несколько миллионов потратили на различные модули и информационные системы, адаптированные под Россвязь. Единственной полезной для Министерства закупкой может оказаться заключение контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию, содержанию помещений и коммуникаций Федерального агентства связи на сумму 9 396 000 рублей.

Подведомственные организации

На подведомственных организациях упразднение Россвязи пока не сильно сказалась. «Космическая связь», ГЦСС, Российские сети вещания и оповещения, Научно-исследовательский институт радио, Центральный научно-исследовательский институт связи, Московский технический университет связи и информатики, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики прекрасно продолжат свою работу под крылом Минсвязи. Но что делать с самим аппаратом, который у Россвязи был немаленький?

«Нас меньше всего интересует судьба руководителей подобных ведомств», — заявил ФАН депутат Государственной Думы, зампредседателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. — «Они все очень обеспеченные люди, и они могут выйти на пенсию, иногда даже сильно раньше положенного срока. Они никак не пострадают. Это первое. Второе — те люди, которые работают в среднем звене и низшем звене, конечно, они будут трудоустроены. Это не просто слепая ликвидация тех или иных структур — это реструктуризация большого государственного аппарата».

Напомним, 20 ноября Президент России подписал указ об упразднении Россвязи и Роспечати. Функции двух федеральных агентств сейчас передаются Минсвязи. Все это сделано в рамках сокращения чиновничьего аппарата. И по данным источника ФАН в правительстве, это не единственные агентства, которые в ближайшее время будут упразднены.

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