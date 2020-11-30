Перед упразднением Россвязь потратила более 24 миллионов на обустройство

Федеральное агентство связи еще продолжит свою работу минимум до Нового года. Передача дел правопреемнику Министерству цифрового развития, закрытие старых долгов, контрактов и обязательств — минимум на два месяца работы. При этом перед самым объявлением об упразднении Россвязь успела провести закупки для улучшения работы на 24 миллиона рублей. В том числе и по аттестации официального сайта, который скоро перестанет существовать.

Закупки

Контракт по развитию и оказанию поддержки системы электронного документооборота Россвязи стоимостью в сумму более 12 миллионов рублей был заключен еще в прошлом году, но на два года. Его действие закончится в 2021 году. Источник финансирования — федеральный бюджет. Сейчас идет исполнение, и разрыв контракта невозможен по условиям. Насколько Минсвязи будет необходим документооборот Россвязи — пока не ясно, так как у них хорошо отработан свой.

А вот что уж точно не нужно будет Министерству, так это официальный сайт Россвязи. Тем не менее, в конце сентября было размещено извещение о выполнении работ по его аттестации. А в конце октября — за 21 день до упразднения агентства — заключен контракт. Его стоимость 117 500 рублей. Предполагаются следующие виды работ: разработка организационно-распорядительной документации, модели угроз сайта «Россвязь» и формирование требований по обеспечению безопасности информации, проектирование и внедрение подсистемы защиты информации, аттестация информационной системы, и некоторые другие. Кроме того, на сумму более полумиллиона закупили оргтехники, несколько миллионов потратили на различные модули и информационные системы, адаптированные под Россвязь. Единственной полезной для Министерства закупкой может оказаться заключение контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию, содержанию помещений и коммуникаций Федерального агентства связи на сумму 9 396 000 рублей.

Подведомственные организации

На подведомственных организациях упразднение Россвязи пока не сильно сказалась. «Космическая связь», ГЦСС, Российские сети вещания и оповещения, Научно-исследовательский институт радио, Центральный научно-исследовательский институт связи, Московский технический университет связи и информатики, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики прекрасно продолжат свою работу под крылом Минсвязи. Но что делать с самим аппаратом, который у Россвязи был немаленький?

«Нас меньше всего интересует судьба руководителей подобных ведомств», — заявил ФАН депутат Государственной Думы, зампредседателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. — «Они все очень обеспеченные люди, и они могут выйти на пенсию, иногда даже сильно раньше положенного срока. Они никак не пострадают. Это первое. Второе — те люди, которые работают в среднем звене и низшем звене, конечно, они будут трудоустроены. Это не просто слепая ликвидация тех или иных структур — это реструктуризация большого государственного аппарата».

Напомним, 20 ноября Президент России подписал указ об упразднении Россвязи и Роспечати. Функции двух федеральных агентств сейчас передаются Минсвязи. Все это сделано в рамках сокращения чиновничьего аппарата. И по данным источника ФАН в правительстве, это не единственные агентства, которые в ближайшее время будут упразднены.