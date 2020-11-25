Гигант весом в 202 тонны: ровно 285 лет назад стартовало создание Царь-колокола

Ровно 285 лет назад, в 1730 году, по приказу императрицы Анны Иоанновны в память о ее правлении был отлит гигантский колокол. В историю это изделие исполинских размеров вошло как Царь-колокол. В высоту памятник литейного искусства XVIII века составляет 6,24 метра, в диаметре работа литейщиков составила 6,6 метра, а вес — 202 тонны.

Мастеров для изготовления столь крупного изделия искали по всему свету. Сначала эту работу предложили выполнить королевскому механику Французу Жермену. Однако золотых дел мастер отказался от предложенного задания.

«Создать такую махину просто невозможно», — полагал он.

Тогда за дело взялись владелец литейного завода на Сретенке Иван Моторин с сыном.

В 1733 году после почти полуторагодовалой подготовки к отливке колокола было принято решение проводить работы прямо на площади. Изготовление колокола сопровождались трудностями — поломкой печей и утечкой меди. Заключительная плавка металла велась в течение 36 часов, а чеканку колокола вели в огромной яме под деревянным перекрытием. Над созданием изделия работали почти 200 человек, а впоследствии к ним присоединились еще 400 человек. Когда металл полностью остыл, мастера приступили к нанесению декора на поверхность колокола.

На сегодняшний день гигантская достопримечательность представлена нам с отколовшимся от нее куском. Как полагают историки, произошло это во время Троицкого пожара в 1737 году. Огонь охватил деревянную постройку над ямой с колоколом — на изделие стали падать горящие бревна. Было принято решение спасти великана, но он не удержался и упал, а вовремя падения от него откололся осколок весом 11,5 тонны.

Однако не все ученые поддерживают эту точку зрения. Многие современники полагают, что трещина, которая стала причиной появления осколка, появилась в результате нарушения технологии изготовления. Кроме того, исследователи полагают, что царя литейного производства до 1836 года не вынимали из ямы, так как его считали неподъемным. Затем из-за невозможности припаять осколок и сохранить первозданность звучания колокол оставили в том виде, в котором он дошел до наших дней.

Сегодня Царь-колокол, как символ российского литейного мастерства, установлен на постамент, разработанный архитектором Огюстом Монферраном.