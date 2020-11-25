МИД Турции назвал борьбу с контрабандой оружия в Ливию пиратством

Анкара, 25 ноября. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал пиратством досмотр судов штурмовиками IRINI в Средиземном море.

Немецкие военные 22 ноября в рамках операции IRINI задержали на досмотр грузовой корабль Roseline A в 200 километрах к северу от Бенгази, поскольку получили информацию о контрабандной перевозке оружия и боеприпасов в североафриканскую страну. Однако досмотровой группе помешали проверить судно.

Глава МИД Турции считает действия европейских солдат противоречащими резолюции Совбеза ООН.

«Проникновение на торговое судно подобно пиратам – это нарушение международного права», — заявил министр.

Мевлют Чавушоглу также добавил, что Анкара уже связалась с ООН, НАТО и Международной морской организацией и внимательно следит за ситуацией.

«Мы не оставим инцидент с обыском турецкого корабля без ответа и будем следить за юридическим и политическим процессами», — заключил глава МИД.

Напомним, что операция IRINI началась 31 марта 2020 года. Главной ее целью стала реализация эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию с использованием воздушных, спутниковых и морских средств. Миссия уполномочена проводить инспекцию судов в Средиземном море, подозреваемых в перевозке оружия или связанных с ним материалов в североафриканское государство.

Анкара неоднократно обвинялась в поставках вооружения и переброске сирийских наемников для укрепления Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в нарушение резолюции СБ ООН.