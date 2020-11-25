Почти 800 турецких наемников ликвидировали в Ливии и Карабахе

Ковентри, 25 ноября. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила, что в Ливии и Нагорном Карабахе ликвидировали порядка 800 иностранных наемников, переброшенных Турцией.

По данным источника, на территории североафриканской страны убили 496 боевиков. В заявлении обозначено, что в их числе оказались и несовершеннолетние.

Во время конфликта в Закавказье уничтожили 293 джихадиста, сотни получили ранения. В общей сложности для усиления Азербайджана в противостоянии с Арменией перебросили 2580 человек.

В заявление SOHR сказано, что речь идет о членах салафитских группировок, которые воевали против легитимного Правительства Сирии. Согласно расследованию агентства EFE, компенсация семье за смерть боевика составляла якобы 10 тысяч евро. Однако Анкара сильно завышала и предполагаемое вознаграждение за работу. Так, вместо 2000 долларов она выплачивала 600 с большими задержками.

Напомним, что Турция начала вербовку сирийцев в декабре 2019 года, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган решил реализовывать неоосманские интересы в Ливии. Для этого он стал сотрудничать с Правительством национального согласия (ПНС). Анкара поставляла «властям» Триполи наемников и военную технику, тем самым нарушая оружейное эмбарго ООН.

Ранее ФАН сообщал, что Турция перебросила в североафриканскую страну более 18 тысяч сирийцев и 2,5 тысячи тунисцев.