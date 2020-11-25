Турция завербовала для поддержки ПНС Ливии тысячи тунисцев и сирийцев

Турция перебросила в Ливию порядка 18 тысяч наемников с Ближнего Востока и 2500 — из Туниса. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила, что боевики предназначались для усиления Правительства национального согласия (ПНС). Среди общего количества джихадистов числится 350 несовершеннолетних.

Как наемники попадают в Ливию?

Турецкие вербовщики работают с иностранцами, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Зачастую это нелегальные мигранты, которые уехали в Анкару, или внутренне перемещенные лица из Идлиба.

Беженцев заманивают высокими гонорарами. Сирийцам обещают ежемесячную заработную плату в размере двух тысяч долларов. Также выходцы с Ближнего Востока надеются, что через Ливию они могут сбежать в Евросоюз. Однако некоторых привлекают на военные действия обманом — рассказывают о работе на охране гражданских учреждений в Катаре.

Турция врала не только о характере будущей деятельности. На деле оказалось, что зарплаты на порядок ниже — всего 600 долларов. Но даже эти деньги Анкара и ПНС не всегда выплачивали. Боевики неоднократно выходили на митинги из-за задержек «гонораров». Не получив обещанные суммы они начинали грабить и терроризировать ливийцев.

Поэтому после окончания контрактов большая часть вернулась на Родину. Так, в Сирию уехало уже 10750 экстремистов, тогда как ровно десять тысяч остались в Ливии.

В чем заключалась их работа в Ливии?

Нелегитимные «власти» Триполи используют джихадистов для боев с Ливийской национальной армией (ЛНА), а также провокаций против военнослужащих фельдмаршала Халифы Хафтара. Несмотря на то, что в североафриканской стране введен постоянный режим прекращения огня, ПНС продолжает принимать наемников и действовать в обход соглашений, принятых на конференции в Женеве.

SOHR сообщила, что в боях погибло 486 иностранных боевиков. Однако в рамках вооруженных столкновений между конкурирующими бандами погибает в разы больше сирийцев. Только конфликт между «Усуд Таджура» и «Ад-Даман» в октябре 2020 года унес жизни более 20 человек. По данным источника, сотни неугодных наемников ликвидирует сама Анкара.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что перед визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эродогана боевиков передислоцировали из Триполи в Мисурату. Они присоединились к группировке «Фейлак аль-Маджд» («Корпус славы»), которая входит в «Сирийскую национальную армию» (СНА).