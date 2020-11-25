В мэрии Томска рассказали ФАН об изменениях в технологии уборки снега

Томск, 25 ноября. Администрация города Томска решила изменить технологию уборки снега из-за замечаний со стороны контролирующих органов. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе администрации.

Новая технология предполагает, что теперь снег на остановках и тротуарах убирают бригады дворников. Данное изменение в системе уборки позволит избежать образования снежных завалов на тротуарах, которые обычно образуются после работы спецтехники.

«Программа начала действовать с этого года. Инициатором изменения технологии стал заместитель мэра города Вячеслав Черноус. Именно он курирует вопросы по содержанию города в зимний период и работу коммунальных служб», – сообщили в администрации города.

Отметим, что на работу коммунальных служб в зимний период никак не повлияют последние события, связанные с уголовным делом против теперь уже бывшего мэра.

«В начале года по решению мэра Томска Ивана Кляйна увеличена кратность уборок улиц третьей категории, что является очень важным аспектом в принципах содержания города. Мы рассчитываем, что горожане оценят нашу работу», – сообщили ФАН в пресс-службе мэрии.

Также в мэрии отметили, что все изменения по содержанию города в зимний период являются достаточно существенными.

В среду на улицы города выведено 72 единицы спецтехники «Томск САХ». Они организовали вывоз снега с участка улицы Смирнова (от проспекта Мира до железнодорожного вокзала по обеим сторонам), Ференца Мюнниха, Новосибирской (от Мичурина до Суворова), Сергея Лазо (от Суворова до Беринга), Нахимова (от Ленина до Красноармейской). Фронтальный снегопогрузчик работает на Иркутском тракте и улице Клюева.