Вассерман назвал причины массовых фальсификаций на выборах в США

Санкт-Петербург, 25 ноября. Журналист, политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал победу Джо Байдена на президентских выборах в США.

«В США либералы учинили массированную рекордную фальсификацию, чтобы пропихнуть в Белый дом дуэт Байдена и Альцгеймера. Но при этом они уронили ниже плинтуса репутацию самого института выборов США», — заявил Вассерман на пресс-конференции медиацентра «Патриот».

По словам журналиста, верить этим выборам могут только либералы, да и то — «лишь самая невменяемая их часть».

«Америка и ее система хозяйства в целом — нестабильна. [Дональда] Трампа избрали президентом за его обещание демонтировать нынешнюю систему глобального разделения труда, опирающуюся на узкую специализацию целых стран, именно поэтому против него борются те, в чьих интересах паразитирование вместо самостоятельной хозяйственной деятельности», — объяснил эксперт.

По мнению Анатолия Вассермана, Верховный суд США может не оценить по достоинству доказательства фальсификаций.

«В США очень распространена ложь ради сохранения стабильности страны. Поэтому я не исключаю, что доказательства будут отвергнуты. Накануне Трамп разрешил передать Байдену деньги для организации перехода власти, потому что он не уверен в надежной работе Верховного суда. Если Байден станет президентом, тогда шансы на обвал не только американской, но и мировой экономики будут очень велики. В этом случае американцы утратят все свои возможности по навязыванию своей воли остальному миру. Это значит, что Россия сможет действовать, не обращая внимание на США, и сможет улучшать отношение к русским по всему миру, даже если американцам это будет не по вкусу», — заявил журналист.

Ранее председатель судебного комитета Сената Линдси Грэм заявил о важности второго тура выборов в штате Джорджия, поскольку если к власти придут демократы, которых представляет Байден, то они создадут в США «святую троицу» из ада.