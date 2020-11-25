Боевики взорвали мост на трассе М4 в сирийском Идлибе

Идлиб, 25 ноября. Неизвестные боевики взорвали мост на трассе М4 в провинции Идлиб, недалеко от населенного пункта Мухамбаль. Движение транспорта остановлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

Что именно стало причиной взрыва не уточняется. Однако инцидент произошел после появившейся информации о возможном возобновлении совместного российско-турецкого патрулирования по трассе М4 в рамках мартовских соглашений.

Турецкие военнослужащие в рамках договоренностей с российской стороной обязались обеспечить безопасность проведения совместного патрулирования. Кроме этого, Анкара должна была разоружить и отвести боевиков из этого района, возобновить движение гражданского транспорта по трассе. Однако условия соглашений не были выполнены, а после нескольких нападений боевиков на конвои стороны приостановили совместное патрулирование.

В населенный пункт Мухамбаль прибыла высокопоставленная делегация ВС Турции. Окрестности разрушенного поста оцеплены турецкими военнослужащими и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ).

Территория провинции Идлиб преимущественно контролируется террористами из ХТШ, которые активно взаимодействуют с военнослужащими ВС Турции и сотрудниками турецких спецслужб. Анкара оказывает поддержку боевикам, поставляя вооружение и различное снаряжение.

Договоренности от 5 марта, заключенные президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривают демилитаризацию коридора шириной в 12 км вдоль всей трассы М4 в провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.