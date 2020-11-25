Экономист рассказал, почему работник не должен уплачивать НДФЛ

Экономист Никита Масленников в комментарии ФАН, заявил, что решение предоставить россиянам возможность самостоятельно платить НДФЛ пока является преждевременным.

Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов 24 ноября предложил разрешить россиянам платить налог на физических лиц самостоятельно со своей заработной платы. От считает, что радикальное нововведение отобьет интерес у работодателей выплачивать зарплату в конверте, поскольку ответственность за выплату налога в этом случае будет ложиться на самого работника организации. Сенатор предупредил, что для введения новой системы потребуется время. Федеральная налоговая служба и Министерство финансов РФ опасаются, что необдуманное решение приведет к резкому провалу по выплатам налогов.

Известный экономист и политолог Никита Масленников считает, что в настоящее время в экономической реформе нет необходимости, так как власти страны, приняв это предложение, не добьются каких-то значимых изменений.

«Честно говоря, я не вижу в этом необходимости. Ранее уже была такая идея, но этим решением мы вряд ли добьемся чего-то существенного. Вопрос уплаты налога не решается переносом обязательства с работодателя на сотрудника. Проблема состоит в сильной нагрузке на фонд оплаты труда у работодателя: подоходный налог плюс весь объем страховых взносов. Это не лучший путь для нашей страны. Другое дело, если бы мы снижали объем страховых взносов для всего бизнеса. Платежная система стала крепче, конкуренция усилилась и сократились теневые финансовые потоки. Я считаю, здесь нужно искать системное решение, а не просто передать обязанности работодателя сотрудникам», — объяснил экономист.

Масленников считает, что в России есть возможность перейти на систему уплаты НДФЛ самих трудящихся, но сделать это можно только тогда, когда страна будет технологически готова к преобразованию, то есть через 3-5 лет.

«Обоснованность платежей мне пока не понятна. В этом случае тогда должен вводиться тотальный контроль за доходами и расходами. Мы к этому не готовы. Это будет возможно, когда будет достигнут определенный прогресс в организациях за контролем доходами и расходами каждого конкретного человека. Может быть, через 3-5 наша страна будет к этому технологически готова. Сегодня предложение сенатора можно рассматривать на уровне неких перспективных направлений. В данный момент это только запутает саму процедуру налогового администрирования и вызовет гораздо большую нагрузку на налоговые органы. На сегодняшний день предложение не дает никаких мотиваций для отказа от заработной платы в конвертах, потому что, если работник сам будет платить налог на доходы, он будет отдавать деньги с официального заработка, а зарплата в конвертах никуда не денется», — отметил эксперт.

Также экономист рассказал об альтернативе: он считает, что бороться с серыми зарплатами возможно путем нововведений в пенсионной системе страны.

«Нужно решить, кому и каким образом снижать мотивации получать и платить заработную плату в конвертах. Нужно в том числе активно заниматься накопительными пенсиями. Потому что если вы себе на пенсию отчисляете только с белого дохода, тогда есть стимул получать только официальную зарплату. Бороться с серой зарплатой можно, если пенсионные накопления будут производиться исключительно с белой зарплаты. Но пока старая система накопительной пенсии заморожена, а новая не запущена. Это, конечно, кроме раздражения, ничего не вызывает», — заявил Масленников.

Ранее на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Пособия, пенсии, льготы. Какие изменения ждут россиян в следующем году» член Совета Федерации, член комитета по социальной политике Елена Бибикова рассказала, как изменится пенсия в 2021 году. Она также подчеркнула, что в следующем году социальные пенсии повысятся, а индексация страховых пенсий второй год подряд будет проводиться с 1 января, а не 1 февраля, как это было ранее.