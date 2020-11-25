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Сенаторы-демократы блокируют международные сделки Дональда Трампа

Сенаторы-демократы блокируют международные сделки Дональда Трампа

Государственный департамент Соединенных Штатов 15 ноября одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам 50 истребителей F-35 стоимостью 10,4 млрд долларов и 18 беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Reaper на сумму 2,97 млрд долларов. По словам государственного секретаря США Майкла Помпео, необходимость сделки была обусловлена стремлением Абу-Даби сдерживать возросшие угрозы со стороны Ирана. Основная проблема, которая, гипотетически, могла бы помешать продаже, была успешно решена администрацией Трампа — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 23 октября заявил, что Тель-Авив не будет выступать против реализации американских вооружений ОАЭ.

Тем не менее, 18 ноября ход сделки был приостановлен из-за законопроекта, вынесенного на рассмотрение сенаторами от Демократической партии США Бобом Менендесом и Дайэнн Файнстайн. По мнению демократов, Трамп спешит с продажей F-35, не давая Конгрессу и министерству обороны достаточно времени для детальной оценки — будут ли представлять купленные Эмиратами у США самолеты угрозу для безопасности Израиля.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» выясняла, как представители Демократической партии США используют свое положение в Сенате для ослабления политических позиций действующего президента США Дональда Трампа.

Зачем ОАЭ истребители

Авиация ВВС США 3 января нанесла ракетно-бомбовый удар по автомобилю в аэропорту Багдада (Ирак), в котором находился командующий специальным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд Аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис, другие члены этой структуры, а также высокопоставленные офицеры КСИР. Согласно заявлениям представителей министерства обороны США, атака была санкционирована лично Дональдом Трампом.

Убийство иранского военачальника буквально всколыхнуло весь Ближний Восток. Сирия и Ирак осудили действия Вашингтона, назвав их «актом агрессии» и «нарушением суверенитета других государств». Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что «целенаправленные убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса являются незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал стороны к сдержанности с целью недопущения новой войны в Персидском заливе.

Убийство Сулеймани привело иранское руководство в ярость. Официальный представитель правительства исламской республики Али Рабии заявил, что «США перешли красную черту и иранский народ в подходящее время решительно ответит на это». Верховный лидер аятолла Али Хаменеи высказался в куда более жестком ключе, отметив, что тех, на чьих руках осталась кровь Сулеймани, ждет месть. Несколько дней на улицах городов Ирана проходили народные демонстрации с требованием «наказать США».

Демонстрация протеста против убийства Кассема Сулеймани

В качестве симметричного ответа на действия Соединенных Штатов Тегеран в рамках операции «Мученик Сулеймани» в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. После этого представители иранского военно-политического руководства пригрозили, что нанесут удар по столицам основных союзников США на Ближнем Востоке — Объединенным Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии и Израилю.

На ОАЭ, как и на другие государства Ближнего Востока, ракетный удар Ирана произвел сильное впечатление и заставил задуматься о совершенствовании систем собственной безопасности. Беспокойство ОАЭ было вполне обоснованно — там еще не забыли про нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Тогда в ночь на 14 сентября 2019 года два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах». В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала с 9,8 млн баррелей в сутки до 4,1 млн. США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран, который, по их мнению, вооружил хуситов и помог спланировать нападение.

Нападение на Saudi Aramco

Почему Израиль не возражает против сделки

Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн 15 сентября подписали соглашение о нормализации отношений. В церемонии, состоявшейся в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, приняли участие израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и глава МИД Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни. Израильский лидер, комментируя заключенный договор, выразил уверенность в том, что соглашение поможет остановить арабо-израильский конфликт и станет отправной точкой для мира с другими арабскими странами региона.

Убедившись, что одна из самых сложных задач выполнена, администрация США приступила к реализации планов по продаже самолетов F-35 Объединенным Арабским Эмиратам. В Вашингтон был приглашен министр обороны Израиля Бени Ганц, которому глава внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео пообещал помощь и содействие американской стороны в улучшении оборонного потенциала еврейского государства. Кроме того, в соответствии с принципом сохранения «качественного военного превосходства Израиля» на Ближнем Востоке, госсекретарь убедил министра в том, что Вашингтон будет и далее продолжать консультироваться с израильской стороной по поводу продаж современного вооружения другим странам региона.

В свою очередь, Нетаньяху, проконсультировавшись с национальным оборонным ведомством и приняв решение довериться администрации США, 23 октября заявил, что Израиль не будет выступать против продажи американского вооружения и военной техники Объединенным Арабским Эмиратам. Примечательно, что в своем заявлении израильский лидер либо намеренно, либо по небрежности не сказал ни слова о своем отношении к планируемой между Вашингтоном и Абу-Даби сделке. И так как поддержка Израиля в Конгрессе Соединенных Штатов велика, отсутствие комментариев со стороны высокопоставленных представителей израильского руководства по данному вопросу позволило отдельным конгрессменам выступить с инициативой, способной впоследствии полностью заблокировать поставки F-35 в ОАЭ.

F-35 Lightning II

Демократы пытаются заблокировать сделку

Высокопоставленный член сенатского комитета по иностранным делам Боб Менендес и член сенатского комитета по делам вооруженных сил конгресса США Джек Рид 18 ноября представили четыре инициативы, запрещающие продажу Эмиратам истребителей F-35 и БПЛА MQ-9B.

Конгрессмены раскритиковали администрацию Трампа за отказ от традиционного рассмотрения вопроса продажи вооружений иностранному партнеру в Конгрессе. По мнению сенаторов, сделка по самолетам с Абу-Даби по умолчанию является ненадежной, так как у ОАЭ налажены контакты в сфере безопасности с Россией и Китаем. В инициативах предполагается, что продажа F-35 Эмиратам не только позволит российским и китайским специалистам тщательно изучить их конструкцию, но и приведет к гонке вооружений на Ближнем Востоке, в ходе которой Иран начнет закупку передовых вооружений у РФ.

Демократы убеждены, что соглашением с Абу-Даби Трамп хочет заработать «политические очки». Поэтому сделка, по их мнению, может серьезно подорвать безопасность как подразделений национальных вооруженных сил, развернутых на Ближнем Востоке, так и Соединенных Штатов в целом.

Конгресс США

Ситуация с продажей F-35 далеко не первый случай, когда члены Демократической партии в Конгрессе пытаются насолить администрации действующего президента во внешнеполитической деятельности.

Спикер палаты представителей США и демократ Нэнси Пелоси 24 сентября 2019 года инициировала расследование по делу об импичменте Дональда Трампа. Процедура была запущена в связи с заявлением анонимного информатора, утверждавшего, что американский лидер в июле 2019 года оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в личных и политических интересах — а именно, с целью склонить украинские власти к расследованию причастности к коррупционным схемам Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. По завершении рассмотрения предъявленных обвинений в Сенате, Трамп был оправдан.

Не обошлось также без вмешательства в стремление Трампа решить одну из главных внешнеполитических проблем — многолетнее противостояние Палестины и Израиля. Так, 29 января демократы критически высказались относительно опубликованного ранее Белым домом плана урегулирования палестино-израильского конфликта, известного как «сделка века». Что примечательно, среди 12 недовольных сенаторов, трое планировали выдвигаться кандидатами в президенты на выборах 2020 года — Берни Сандерс (штат Вермонт), Элизабет Уоррен (штат Массачусетс) и Эми Клобушар (штат Миннесота).

Несмотря на то, что Дональд Трамп, фактически, потерпел поражение на выборах и, в скором времени, передаст бразды государственного правления своему сопернику-демократу Джозефу Байдену, резолюции конгрессменов, оппозиционно настроенных в отношении республиканской администрации, вряд ли остановят сделку по F-35.

Законодательство Соединенных Штатов, регулирующее крупные продажи вооружения, позволяет конгрессменам проводить голосование по резолюциям, не поддерживающим их. Однако, чтобы подобные решения вступили в законную силу, они должны быть приняты Сенатом под руководством республиканцев, которые редко выступают против решений Трампа. В дополнение ко всему, американский лидер может воспользоваться правом вето.

Единственное, что остается демократам — тянуть время и ждать, пока президентское кресло займет Джо Байден, который руководствуясь соображениями национальной безопасности, может полностью аннулировать заключенное с ОАЭ соглашение.

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