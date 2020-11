Сенаторы-демократы блокируют международные сделки Дональда Трампа

Государственный департамент Соединенных Штатов 15 ноября одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам 50 истребителей F-35 стоимостью 10,4 млрд долларов и 18 беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Reaper на сумму 2,97 млрд долларов. По словам государственного секретаря США Майкла Помпео, необходимость сделки была обусловлена стремлением Абу-Даби сдерживать возросшие угрозы со стороны Ирана. Основная проблема, которая, гипотетически, могла бы помешать продаже, была успешно решена администрацией Трампа — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 23 октября заявил, что Тель-Авив не будет выступать против реализации американских вооружений ОАЭ.

Тем не менее, 18 ноября ход сделки был приостановлен из-за законопроекта, вынесенного на рассмотрение сенаторами от Демократической партии США Бобом Менендесом и Дайэнн Файнстайн. По мнению демократов, Трамп спешит с продажей F-35, не давая Конгрессу и министерству обороны достаточно времени для детальной оценки — будут ли представлять купленные Эмиратами у США самолеты угрозу для безопасности Израиля.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» выясняла, как представители Демократической партии США используют свое положение в Сенате для ослабления политических позиций действующего президента США Дональда Трампа.

Зачем ОАЭ истребители

Авиация ВВС США 3 января нанесла ракетно-бомбовый удар по автомобилю в аэропорту Багдада (Ирак), в котором находился командующий специальным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд Аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис, другие члены этой структуры, а также высокопоставленные офицеры КСИР. Согласно заявлениям представителей министерства обороны США, атака была санкционирована лично Дональдом Трампом.

Убийство иранского военачальника буквально всколыхнуло весь Ближний Восток. Сирия и Ирак осудили действия Вашингтона, назвав их «актом агрессии» и «нарушением суверенитета других государств». Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что «целенаправленные убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса являются незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал стороны к сдержанности с целью недопущения новой войны в Персидском заливе.

Secretary-General @antonioguterres has consistently advocated for de-escalation in the Gulf. He is deeply concerned with the recent escalation.



This is a moment in which leaders must exercise maximum restraint. The world cannot afford another war in the Gulf. — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) January 3, 2020

Убийство Сулеймани привело иранское руководство в ярость. Официальный представитель правительства исламской республики Али Рабии заявил, что «США перешли красную черту и иранский народ в подходящее время решительно ответит на это». Верховный лидер аятолла Али Хаменеи высказался в куда более жестком ключе, отметив, что тех, на чьих руках осталась кровь Сулеймани, ждет месть. Несколько дней на улицах городов Ирана проходили народные демонстрации с требованием «наказать США».

В качестве симметричного ответа на действия Соединенных Штатов Тегеран в рамках операции «Мученик Сулеймани» в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. После этого представители иранского военно-политического руководства пригрозили, что нанесут удар по столицам основных союзников США на Ближнем Востоке — Объединенным Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии и Израилю.

На ОАЭ, как и на другие государства Ближнего Востока, ракетный удар Ирана произвел сильное впечатление и заставил задуматься о совершенствовании систем собственной безопасности. Беспокойство ОАЭ было вполне обоснованно — там еще не забыли про нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Тогда в ночь на 14 сентября 2019 года два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах». В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала с 9,8 млн баррелей в сутки до 4,1 млн. США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран, который, по их мнению, вооружил хуситов и помог спланировать нападение.

Почему Израиль не возражает против сделки

Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн 15 сентября подписали соглашение о нормализации отношений. В церемонии, состоявшейся в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, приняли участие израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и глава МИД Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни. Израильский лидер, комментируя заключенный договор, выразил уверенность в том, что соглашение поможет остановить арабо-израильский конфликт и станет отправной точкой для мира с другими арабскими странами региона.

I thank Egyptian President al-Sisi, and the governments of Oman and Bahrain, for their support of the historic peace treaty between Israel and the United Arab Emirates, which is expanding the circle of peace and will be good for the entire region. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 14, 2020

Убедившись, что одна из самых сложных задач выполнена, администрация США приступила к реализации планов по продаже самолетов F-35 Объединенным Арабским Эмиратам. В Вашингтон был приглашен министр обороны Израиля Бени Ганц, которому глава внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео пообещал помощь и содействие американской стороны в улучшении оборонного потенциала еврейского государства. Кроме того, в соответствии с принципом сохранения «качественного военного превосходства Израиля» на Ближнем Востоке, госсекретарь убедил министра в том, что Вашингтон будет и далее продолжать консультироваться с израильской стороной по поводу продаж современного вооружения другим странам региона.

В свою очередь, Нетаньяху, проконсультировавшись с национальным оборонным ведомством и приняв решение довериться администрации США, 23 октября заявил, что Израиль не будет выступать против продажи американского вооружения и военной техники Объединенным Арабским Эмиратам. Примечательно, что в своем заявлении израильский лидер либо намеренно, либо по небрежности не сказал ни слова о своем отношении к планируемой между Вашингтоном и Абу-Даби сделке. И так как поддержка Израиля в Конгрессе Соединенных Штатов велика, отсутствие комментариев со стороны высокопоставленных представителей израильского руководства по данному вопросу позволило отдельным конгрессменам выступить с инициативой, способной впоследствии полностью заблокировать поставки F-35 в ОАЭ.

Демократы пытаются заблокировать сделку

Высокопоставленный член сенатского комитета по иностранным делам Боб Менендес и член сенатского комитета по делам вооруженных сил конгресса США Джек Рид 18 ноября представили четыре инициативы, запрещающие продажу Эмиратам истребителей F-35 и БПЛА MQ-9B.

Конгрессмены раскритиковали администрацию Трампа за отказ от традиционного рассмотрения вопроса продажи вооружений иностранному партнеру в Конгрессе. По мнению сенаторов, сделка по самолетам с Абу-Даби по умолчанию является ненадежной, так как у ОАЭ налажены контакты в сфере безопасности с Россией и Китаем. В инициативах предполагается, что продажа F-35 Эмиратам не только позволит российским и китайским специалистам тщательно изучить их конструкцию, но и приведет к гонке вооружений на Ближнем Востоке, в ходе которой Иран начнет закупку передовых вооружений у РФ.

Демократы убеждены, что соглашением с Абу-Даби Трамп хочет заработать «политические очки». Поэтому сделка, по их мнению, может серьезно подорвать безопасность как подразделений национальных вооруженных сил, развернутых на Ближнем Востоке, так и Соединенных Штатов в целом.

Ситуация с продажей F-35 далеко не первый случай, когда члены Демократической партии в Конгрессе пытаются насолить администрации действующего президента во внешнеполитической деятельности.

Спикер палаты представителей США и демократ Нэнси Пелоси 24 сентября 2019 года инициировала расследование по делу об импичменте Дональда Трампа. Процедура была запущена в связи с заявлением анонимного информатора, утверждавшего, что американский лидер в июле 2019 года оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в личных и политических интересах — а именно, с целью склонить украинские власти к расследованию причастности к коррупционным схемам Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. По завершении рассмотрения предъявленных обвинений в Сенате, Трамп был оправдан.

Не обошлось также без вмешательства в стремление Трампа решить одну из главных внешнеполитических проблем — многолетнее противостояние Палестины и Израиля. Так, 29 января демократы критически высказались относительно опубликованного ранее Белым домом плана урегулирования палестино-израильского конфликта, известного как «сделка века». Что примечательно, среди 12 недовольных сенаторов, трое планировали выдвигаться кандидатами в президенты на выборах 2020 года — Берни Сандерс (штат Вермонт), Элизабет Уоррен (штат Массачусетс) и Эми Клобушар (штат Миннесота).

Trump's one-sided plan is a recipe for even deeper division and undermines efforts to achieve a viable and sustainable two-state solution that supports the legitimate rights and aspirations of both Israelis and Palestinians.



Our Senate letter to President Trump: pic.twitter.com/pvoGj6wJT8 — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) January 28, 2020

Несмотря на то, что Дональд Трамп, фактически, потерпел поражение на выборах и, в скором времени, передаст бразды государственного правления своему сопернику-демократу Джозефу Байдену, резолюции конгрессменов, оппозиционно настроенных в отношении республиканской администрации, вряд ли остановят сделку по F-35.

Законодательство Соединенных Штатов, регулирующее крупные продажи вооружения, позволяет конгрессменам проводить голосование по резолюциям, не поддерживающим их. Однако, чтобы подобные решения вступили в законную силу, они должны быть приняты Сенатом под руководством республиканцев, которые редко выступают против решений Трампа. В дополнение ко всему, американский лидер может воспользоваться правом вето.

Единственное, что остается демократам — тянуть время и ждать, пока президентское кресло займет Джо Байден, который руководствуясь соображениями национальной безопасности, может полностью аннулировать заключенное с ОАЭ соглашение.