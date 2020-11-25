Вассерман: Запад никогда не сможет отказаться от российского газа

Санкт-Петербург, 24 ноября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили, как может измениться мир через десять лет. Журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман рассказал про перспективы мировой энергетики в обозримом будущем, а также объяснил, какие энергоресурсы являются наиболее актуальными.

«Альтернативные способы получения энергии неэффективны, Грета Тунберг ошибается. Что касается ветряков, их можно ставить сколько угодно. Но за счет этого резко поднимется потребление природного газа», — заявил Анатолий Вассерман.

Наряду с этим, российский журналист подчеркнул, что альтернативные источники энергии крайне нестабильны.

«Колебания мощности ветряков колоссальные. Чтобы компенсировать эти колебания на каждый Ватт установленной мощности ветряков, требуется вводить в энергосистему примерно 1,1 Ватта газовых турбин, поскольку все остальные виды электрогенерации не обладают достаточной скоростью реакции на перемену потребления», — объяснил эксперт.

Анатолий Вассерман для понимания сравнил различные виды альтернативных источников энергии.

«Грубо говоря, гидроэлектростанции срабатывают быстрее, чем ветряки, но гидроэлектростанций установлено уже порядка трех четвертей мощностей, которые вообще можно установить. Гидростанции возможно поставить далеко не на любом месте. Я уже не говорю о том, что только недавно удалось разработать технологию производства ветряков, позволяющую ему за весь срок службы выработать почти столько же энергии, сколько ушло на его установление. А для солнечных батарей этот рубеж в обозримом будущем вряд ли будет достигнут. Чем больше будут делать ветряков и солнечных батарей, тем больше будет потребление энергии классической генерации. Чтобы покрыть все потребности Евразии в электроэнергии на несколько веков вперед, понадобится минимум лет 30. Рассчитывать на экологически чистые источники не приходится, потому что даже самый чистый экологический источник — ядерная энергия», — пояснил специалист.

По мнению российского журналиста, массовое потребление жидких углеводородов в качестве топлива хотя бы для транспортных нужд сохранится, потому что транспорт потребляет добрую половину всей нефти мира на сегодняшний день.