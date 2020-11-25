Эксперт рассказал, почему Украину ждет неминуемая катастрофа

До последнего момента транши МВФ оставались единственным, что удерживало Украину на краю пропасти. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Гибель Украины

Экономика Украины в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже в начале следующего года могут возникнуть проблемы с социальными выплатами. С таким заявлением выступил бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе, на нее надвигается очень сильный бюджетный кризис. У Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий уже в следующем году», — предупредил Саакашвили.

По его мнению, подписание соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) лишь отсрочит кризис на несколько месяцев.

«Будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов», — добавил политик.

По его мнению, в данной ситуации украинским властям «или нужно что-то делать, или страна пролетает в трубу». Он заметил, что данная ситуация развивается в условиях, когда украинское правительство «будто существует в параллельном мире», практически не функционируя и идя к пропасти «с закрытыми глазами».

Неминуемая катастрофа

Как отметил Дмитрий Родионов, проблемы с социальными выплатами на Украине действительно могут начаться. На днях стало известно, что Украина не получит очередной кредитный транш от МВФ как минимум до конца этого года.

«При этом забавно слушать представителей киевского режима, которые по привычке пытаются «зраду» выставить за «перемогу». Как заявил советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов, «это позитивный сигнал финансовым рынкам, что позволяет Украине привлечь финансирование по приемлемым процентам на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ». Звучит просто смешно. Откуда они будут финансирование привлекать? Кто будет финансировать страну, которая де-факто является банкротом, тем более в разгар мирового кризиса? Исключено!» — пояснил Дмитрий Родионов.

Что еще можно сделать? По мнению эксперта, можно запустить печатный станок. В краткосрочной перспективе это поможет продержаться какое-то время, но неминуемая катастрофа будет еще более болезненной.

«Как ни парадоксально звучит, наиболее безболезненный способ найти деньги сегодня — урезать социалку. Иного выхода нет. Тем более что нужно отдавать уже имеющиеся долги (ежегодно это около трети бюджета), как-то умудриться выжить в условиях закрытых границ (поступления от гастарбайтеров позволяли многим семьям не голодать) и неумолимо надвигающегося локдауна, угрожающего окончательно добить все то, что в стране еще худо-бедно работает. До последнего момента транши МВФ оставались единственным, что удерживало страну на краю пропасти», — добавил Дмитрий Родионов.

По его мнению, до тех пор, пока Запад заинтересован в том, чтобы Украина существовала, он будет поддерживать в ней жизнь. Даже в условиях глобального кризиса. Но вечно это длиться не может. А главное, что страна планомерно лишается даже гипотетической возможности когда-нибудь научиться выживать самостоятельно.

«А чем больше запускать болезнь, тем печальнее может быть ее итог», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек.