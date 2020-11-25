США заплатят 10 млн долларов за информацию о лидере ХТШ Аль-Джуляни

Вашингтон, 25 ноября. Власти США объявили награду в размере 10 миллионов долларов за сведения о лидере террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Мухаммаде аль-Джуляни. Об этом сообщают представители американского Госдепа.

Соединенные Штаты обвиняют аль-Джуляни в многочисленных преступлениях против мирных сирийцев. Важно заметить, что несмотря на признание «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической организацией на международном уровне, преступления группировки не интересовали Вашингтон долгие годы.

Вполне вероятно, что это было вызвано многочисленными заявлениями Абу аль-Джуляни о том, что ХТШ не представляет угрозу странам Запада, поскольку имеет интересы исключительно в Сирии. Не исключено, что объявление награды за информацию о лидере ХТШ может стать предлогом для активизации деятельности Международной коалиции в Идлибе.

Абу Мухаммад аль-Джуляни ранее уже находился в тюрьме, контролируемой военнослужащими и сотрудниками спецслужб США. В 2003 году будущий лидер ХТШ был пленен в Ираке и помещен в тюрьму Кэмп Букка, где содержались террористы «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1 — запрещено в РФ) и «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ). Однако в 2008 году аль-Джуляни был выпущен на свободу и смог перебраться в Сирию.

Под руководством аль-Джуляни был совершен мощный двойной теракт в Дамаске 6 декабря 2011 года. Тогда погибли 44 человека, а пострадали 166. Большая часть из жертв и пострадавших была мирными жителями. Позже его сторонники организовывали по четыре взрыва каждый месяц. В интервью Al Jazeera аль-Джуляни назвал теракты «молниями», бьющими по «сердцу» силовых структур Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.