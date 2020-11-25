«Взрывчатка от Альфреда»: ровно 153 года назад Нобель запатентовал динамит

Ровно 153 года назад, 25 ноября 1867 года, шведским химиком, инженером, изобретателем Альфредом Нобелем было запатентовано взрывчатое вещество — динамит, приготовленное на основе нитроглицерина. Раньше этот химический состав в основном использовали в горном деле, пока ему на смену не пришли более дешевые и менее опасные средства.

Будущий ученый, основатель Нобелевской премии — самой престижной в мире премии за интеллектуальные достижения — родился в Стокгольме 21 октября 1833 года в семье инженера-механика Эммануэля Нобеля. Вместе со своими тремя братьями Альфред получил домашнее образование и пошел по стопам отца, который занимался разработкой и выпуском мин. Его увлекло изучение химии, и он стал экспериментировать со взрывчатыми веществами.

К 1862 году он запускает небольшое производство, где начинает заниматься изготовлением нитроглицерина. На тот момент это вещество совсем недавно открыл еще один ученый Асканьо Собреро. Альберт Нобель старался обуздать этот капризный, но, как он считал, многообещающий материал. И не ошибся. Потенциал нитроглицерина был невероятным, однако его применение было невозможным из-за высокой взрывоопасности — при малейшем толчке вещество давало взрывную реакцию. Но Нобелю удалось приручить это опасное вещество.

Благодаря многолетним исследованиям ученому удалось выявить, что стабилизировать взрывчатые свойства нитроглицерина может диатомит или кизельгур (инфузорная земля или осадочная горная порода). Смешанные в новой пропорции ингредиенты, снабженные капсюлем-детонатором, позволили использовать нитроглицерин в горнорудной промышленности. Так был изобретен используемый и по сей день динамит.

Альфред Нобель запатентовал новую взрывчатку 153 года назад. Впоследствии он стал очень богатым человеком. За первые 20 лет по всему миру раскинулись после его патента 16 заводов по производству динамита, в мире было произведено 66 500 тонн этого вещества.

Великий изобретатель скончался на 64-м году жизни в Италии. Перед смертью он составил завещание, в котором все его имущество должно было быть переведено в ликвидные ценности и помещено в банк.

«Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству», — говорилось в документе.

Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН. В последние годы можно часто услышать, что Нобелевская премия дискредитирована, но в действительности к беспристрастности комитета возникали вопросы с самого его основания.