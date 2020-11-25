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Карнаухов рассказал, как лечение стволовыми клетками вызывает рак у звезд 

Карнаухов рассказал, как лечение стволовыми клетками вызывает рак у звезд 

Санкт-Петербург, 25 ноября. Старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов рассказал о процессе лечения стволовыми клетками и о его последствиях.

«Геном человеческих клеток при репликации может накапливать до двух ошибок в год. То есть за 10 лет мы накапливаем около 200 генетических повреждений. Можно сохранить молодые клетки в криобанке, пока у них еще нет такого большого количества ошибок, а потом делать подсадку стволовых клеток в исходный организм. Если делать это регулярно, то эти клетки, имеющие меньшее количество генетических ошибок, заместят клетки с нарушенным генетическим материалом. Они дают возможность организму восстанавливаться, фактически омолаживаться», — рассказал Алексей Карнаухов на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

По словам старшего научного сотрудника Института биофизики клетки РАН, точечные мутации постоянно происходят в нашем организме в каждой клетке.

«Старение — это очень сложный процесс, и очень сложно этому препятствовать. Потому что нельзя исправить все накопившиеся генетические ошибки в каждой клетке. Лечение стволовыми клетками — это технология реабилитации, которая активно рекламировалась и была одно время достаточно популярна среди представителей шоу-бизнеса. Исполнители просто берут у реципиента стволовые клетки и размножают их в так называемом инкубаторе, нарабатывают клеточную массу. Потом эти же клетки вводят обратно, считая, что чем их больше, тем человек становится моложе. Количество стволовых клеток в организме падает не просто так, а именно потому что ухудшается их качество», — объяснил эксперт.

Карнаухов рассказал, как лечение стволовыми клетками вызывает рак у звезд 

Карнаухов отметил, что при размножении многие генетические ошибки передаются потомкам, поэтому эта технология не создает изменения качества стволовых клеток.

«Если их правильно культивировать, то это безопасная технология, которая используется в косметологии. Много положительных примеров есть, когда происходила наработка клеточной массы и давала видимые эффекты, поэтому некоторые артисты на это идут. Однако, если допускаются ошибки при культивировании, то с клетками происходит раковое перерождение. То есть это классический способ сделать раковую опухоль — в не совсем правильных условиях культивировать клетки. Поэтому это рисковая процедура, и именно через нее прошли многие умершие затем от рака звезды шоу-бизнеса», — подытожил старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН.

СМИ писали, что Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский и некоторые другие скончавшиеся он рака звезды обращались к услугам специалистов за омолаживающими процедурами, которые предполагали инвазивную терапию стволовыми клетками. Ранее, в октябре этого года, знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что ее коллега Дмитрий Шепелев издевался своей возлюбленной Жанной Фриске, которая боролась с онкологическим заболеванием.

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