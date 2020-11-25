Карнаухов рассказал, как лечение стволовыми клетками вызывает рак у звезд 

Санкт-Петербург, 25 ноября. Старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов рассказал о процессе лечения стволовыми клетками и о его последствиях.

«Геном человеческих клеток при репликации может накапливать до двух ошибок в год. То есть за 10 лет мы накапливаем около 200 генетических повреждений. Можно сохранить молодые клетки в криобанке, пока у них еще нет такого большого количества ошибок, а потом делать подсадку стволовых клеток в исходный организм. Если делать это регулярно, то эти клетки, имеющие меньшее количество генетических ошибок, заместят клетки с нарушенным генетическим материалом. Они дают возможность организму восстанавливаться, фактически омолаживаться», — рассказал Алексей Карнаухов на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

По словам старшего научного сотрудника Института биофизики клетки РАН, точечные мутации постоянно происходят в нашем организме в каждой клетке.

«Старение — это очень сложный процесс, и очень сложно этому препятствовать. Потому что нельзя исправить все накопившиеся генетические ошибки в каждой клетке. Лечение стволовыми клетками — это технология реабилитации, которая активно рекламировалась и была одно время достаточно популярна среди представителей шоу-бизнеса. Исполнители просто берут у реципиента стволовые клетки и размножают их в так называемом инкубаторе, нарабатывают клеточную массу. Потом эти же клетки вводят обратно, считая, что чем их больше, тем человек становится моложе. Количество стволовых клеток в организме падает не просто так, а именно потому что ухудшается их качество», — объяснил эксперт.

Карнаухов отметил, что при размножении многие генетические ошибки передаются потомкам, поэтому эта технология не создает изменения качества стволовых клеток.

«Если их правильно культивировать, то это безопасная технология, которая используется в косметологии. Много положительных примеров есть, когда происходила наработка клеточной массы и давала видимые эффекты, поэтому некоторые артисты на это идут. Однако, если допускаются ошибки при культивировании, то с клетками происходит раковое перерождение. То есть это классический способ сделать раковую опухоль — в не совсем правильных условиях культивировать клетки. Поэтому это рисковая процедура, и именно через нее прошли многие умершие затем от рака звезды шоу-бизнеса», — подытожил старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН.

СМИ писали, что Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский и некоторые другие скончавшиеся он рака звезды обращались к услугам специалистов за омолаживающими процедурами, которые предполагали инвазивную терапию стволовыми клетками. Ранее, в октябре этого года, знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что ее коллега Дмитрий Шепелев издевался своей возлюбленной Жанной Фриске, которая боролась с онкологическим заболеванием.