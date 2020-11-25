Мост на остров Русский продолжает угрожать местным жителям

Самую большую проблему после ледяного моста во Владивостоке создали даже не провода, упавшие столбы, отключение тепла. Столица приморского края до сих пор не может открыть вантовый мост на остров Русский. Кроме того, что обледенение на вантах угрожает проезжающим машинам, так еще и упала оболочка вант. Мост закрыли, чем полностью отрезали от остального мира живущих на острове людей. Проблемы возникли с доставкой воды и продуктов питания. Паром, который ходит каждые два часа, плохо справляется с перевозкой пассажиров, так как нарушается режим самоизоляции при коронавирусе — соблюдать дистанцию в полтора метра на нем невозможно. ФАН разобрался — так ли нужен был столь дорогостоящий проект городу. И каких сюрпризов от него ждать в будущем.

Необходимость

Строительство моста было начато в рамках программы подготовки города к проведению саммита АТЭС в 2012 году. Изначально многими экспертами высказывалась мысль о том, что нет никакой необходимости в его строительстве — остров Русский был малонаселен, да и жили там в основном рыбаки. Но при строительстве на Русском острове студенческого городка необходимость в мосте резко возросла. Более того, остров оказался более удобным при строительстве обычного жилья, чем основной Владивосток. Сопки там более сглаженные, ландшафт спокойнее.

Разработку проекта в конкурсе выиграл НПО «Мостовик», обошелся он Департаменту дорожного хозяйства Приморского края в 646 084 118 рублей. Еще в 48 456 903 рубля — авторский надзор. Само же строительство вместе с подъездными дорогами – порядка двух миллиардов рублей. ФАН связался с генеральным директором «Мостовика» (организация ныне в процессе ликвидации — ред.) Олегом Шишовым, чтобы узнать — как такая дорогая конструкция, эксплуатируемая всего 8 лет, могла не выдержать стихийного бедствия. Шишов только что прилетел из Владивостока, где делал экспертную оценку разрушений от самого сильного за последние 30 лет обледенения.

Разрушения

Строительство моста проходило в череде громких скандалов, возбуждения уголовного дела и хищений. Однако на этапе проектирования к мосту вопросов не возникало. Более того, проект очень понравился и самим жителям Владивостока. Но насколько он оказался жизненным? ФАН разобрался с проектировщиком сооружения.

«Русский мост самый большой по пролету вантовый мост в мире», — рассказал ФАН Олег Шишов. — «Он построен в очень суровых условиях. Мы на стадии проектирования учитывали тяжелейшие условия эксплуатации, климатические условия. Наш мост пережил тайфун. Три тайфуна со скоростью ветра более 60 метров в секунду. Мы делали расчет на 72 метра в секунду. Но это стихийное бедствие для моста, для его несущих способностей не опасно. Это обледенение дало для вант небольшую нагрузку. Эта нагрузка дополнительная для усилия в вантах имеет менее 3 процентов. Даже там, где максимальная толщина обледенения. Для конструкции моста это не является критичным».

По мнению Шишова, опасным является не конструкция моста, а именно само обледенение. Наледь, которая налипла на ванты. Ее периодически опадающие куски весят порядка пяти килограммов. С учетом высоты с которой они падают — свыше 300 метров — льдины становятся смертельно опасным орудием.

«Опасным является то, что, естественно, при таких температурах, при каких-то других воздействиях этот лед начинает с вант отпадать, это очень опасно для проезжающих автомобилей», – продолжает собеседник. – «Случилось невероятное событие. Такое мощное обледенение, и у нас пилон 324 метра над уровнем моря. Люди, которые занимаются эксплуатацией поднялись – там у нас наверху метеостанции: скорость ветра 0-5 метров в секунду. То есть полный штиль. Штиль и низкая температура. Была бы высокая температура, лед бы отвалился. Был бы ветер – отвалился бы лед. А так он держится. Они сейчас что-то альпинистами пытаются сбить, чтобы открыть мост».

По мнению Шишова, всех спасет ветер, который собьет эту наледь в считаные часы. Но беда в том, что на мосту установлены гасители колебаний. То есть то, что призвано защищать мост, сейчас ему мешает.

Оболочка пятнадцатой юго-восточной ванты

Но не только наледь создает проблемы. Упала оболочка 15-й юго-восточной ванты, которая создает проблемы мореходству — пролив закрыт. Причину отрыва оболочки пока не выяснили, но Олег Шишов высказал свою версию:

«Это нужно исследовать. Все 168 стоят, а вот одна… С ней было что-то в 2015 году. Надо исследовать что же с ней с этой оболочкой. Я не исключаю, что может быть заводской брак, может еще что-то… Оболочка выполнена из гидрофобного, водоотталкивающего полипластика. Это очень плотный материал, напоминающий полиэтилен. Сама оболочка достаточно толстая порядка 8 миллиметров, а ней пленка, которая дает цвет — сползла именно она. В результате того, что в одном месте она поползла, а в другом — нет. То пленка собралась в гармошку, накопился лед. А он уже потянул за собой саму оболочку».

Получается, что мост крепок, способен выдержать шторм, тайфун, шквальный ветер, но не ориентирован на неожиданные в данном регионе природные явления. Например, сильное обледенение. Разбираться с этой проблемой будут уже эксперты после того, как мост можно будет открыть для проезда.

Напомним, ФАН писал про предоставление Приморскому краю максимальных ресурсов для устранения всех последствий циклона. Это поручение отдал премьер-министр России Михаил Мишустин.