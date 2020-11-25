Ребенок грызет ногти. С этой неприятной проблемой сталкиваются многие родители. Выясним, в чем кроется причина вредной привычки и как от нее избавиться.

Неровные, обкусанные буквально под корень ногти с заусенцами выглядят неряшливо и доставляют дискомфорт, не говоря уже о том, что сам процесс со стороны выглядит весьма неприглядно.

Оказывается, во врачебной среде вредная привычка грызть ногти считается патологией и имеет свое название — онихофагия — с закрепленным в международной классификации болезней номером F98.

Привычка грызть ногти наблюдается примерно у трети дошколят и почти половины школьников. Далеко не всем удается избавиться от этого пристрастия в детском возрасте, и оно остается с человеком на всю жизнь. Отучить малыша от вредной привычки не так-то просто, но вполне возможно, если не раздражаться и подойти к решению проблемы комплексно, предварительно разобравшись почему же ребенок грызет ногти на руках. О причинах явления и способах выхода из ситуации мы побеседовали с врачом-педиатром детской клиники «Медси» в Благовещенском переулке Марией Евстигнеевой.

Почему ребенок грызет ногти?

Говоря о природе происхождения вредной привычки, Мария Евстигнеева объясняет, что корнями она уходит в психологию ребенка наряду с сосанием пальца, накручиванием волос на палец, покусыванием кожи губ и покачиванием ноги. Все эти симптомы должны насторожить родителей, поскольку сигнализируют о том, что у маленького человека повышен уровень тревожности. Они вовсе не являются огрехом воспитания, как это принято считать в обществе. Задача взрослых — попытаться понять, возможно, с помощью специалиста, что волнует ребенка и заставляет его совершать те или иные зачастую неосознанные действия.

«Основной подход к решению этой проблемы кроется в глубоком анализе психологических потребностей ребенка. Процесс преодоления начинается с работы над внутренним конфликтом, возможно, при участии психолога», — рассказывает Мария Владимировна.

Считается, что, как правило, впервые дети сталкиваются с онихофагией примерно в возрасте четырех-пяти лет. Однако в ряде случаев это может случится раньше — в два-три года. Или же, напротив, позже — например, в семь лет в связи началом школьной жизни. Или ближе к подростковому возрасту с присущими ему трудностями, то есть в 10-12 лет.

Специалисты рекомендуют ни в коем случае не игнорировать проблему, поскольку по мере взросления причин для беспокойств будет становиться только больше, а стремление портить ногтевую пластину станет рефлексом, избавиться от которого будет крайне сложно. Расставание с близким человеком, конфликты в семье, страх одиночества, смена места жительства или учебы, сильный испуг, чрезмерная или, наоборот, недостаточная эмоциональная или физическая нагрузка (непосильное количество секций, требование быть лучшим во всем) — все это может стать пусковым механизмом для онихофагии.

Помимо душевных переживаний выделяют следующие возможные причины появления вредной привычки:

наследственность . Существует мнение, что дурные привычки тоже могут передаваться генетически. Если мама или папа в детстве грызли ногти, не исключено, что подобным образом будет поступать и их потомство;

. Существует мнение, что дурные привычки тоже могут передаваться генетически. Если мама или папа в детстве грызли ногти, не исключено, что подобным образом будет поступать и их потомство; дурной пример заразителен . Дети склонны во всем копировать взрослых и порой перенимают манеру их поведения, даже не осознавая этого. Если родители в присутствии ребенка «грешат» тем, что то и дело тянут пальцы в рот, не стоит удивляться, застав за тем же занятием своего ребенка. Причем в данном случае рассказы о том, что грызть ногти — это вредно, вряд ли подействуют, поскольку малыш будет видеть, что ничего страшного со старшими не происходит;

. Дети склонны во всем копировать взрослых и порой перенимают манеру их поведения, даже не осознавая этого. Если родители в присутствии ребенка «грешат» тем, что то и дело тянут пальцы в рот, не стоит удивляться, застав за тем же занятием своего ребенка. Причем в данном случае рассказы о том, что грызть ногти — это вредно, вряд ли подействуют, поскольку малыш будет видеть, что ничего страшного со старшими не происходит; аутоагрессия , то есть поведенческое нарушение, при котором ребенок вредит сам себе физически. Такое состояние может быть вызвано неблагоприятным климатом в семье, частыми стрессами, дефицитом внимания и другими причинами эмоционального характера;

, то есть поведенческое нарушение, при котором ребенок вредит сам себе физически. Такое состояние может быть вызвано неблагоприятным климатом в семье, частыми стрессами, дефицитом внимания и другими причинами эмоционального характера; недостаточная гигиена . Если старшие члены семьи не уделяют достаточно внимания уходу за детскими руками, ногти могут начать слоиться и ломаться, а на коже вокруг них образуются заусенцы. Все это доставляет дискомфорт или даже боль, и ребенок пытается доступными ему способами устранить источник неприятных ощущений;

. Если старшие члены семьи не уделяют достаточно внимания уходу за детскими руками, ногти могут начать слоиться и ломаться, а на коже вокруг них образуются заусенцы. Все это доставляет дискомфорт или даже боль, и ребенок пытается доступными ему способами устранить источник неприятных ощущений; авитаминоз . Нехватка кальция в организме может приводить к ломкости ногтей, хрупкая ногтевая пластина повреждается и мешает, провоцируя детей на нежелательные действия;

. Нехватка кальция в организме может приводить к ломкости ногтей, хрупкая ногтевая пластина повреждается и мешает, провоцируя детей на нежелательные действия; ограничения в еде . Дети могут таким образом компенсировать тягу к запрещенным для них продуктам, например, сладкому;

. Дети могут таким образом компенсировать тягу к запрещенным для них продуктам, например, сладкому; необходимость удовлетворить сосательный рефлекс . Замечено, что онихофагией часто страдают малыши, которых рано отлучили от груди или соски;

. Замечено, что онихофагией часто страдают малыши, которых рано отлучили от груди или соски; недосып. Недостаточное для детского организма количество полноценного отдыха приводит к раздражительности, которая выливается в аутоагрессию.

Почему нельзя грызть ногти?

Онихофагия — привычка, безусловно, вредная. Человек, грызущий ногти, выглядит неприглядно, а его руки — неопрятными и неухоженными, что самым отрицательным образом сказывается на имидже в целом. Однако, помимо эстетической стороны вопроса, существует еще даже более важный фактор — здоровье. Если ребенок начал грызть ногти, в скором будущем ему и его родителям с большой долей вероятности придется столкнуться со следующими неприятностями:

деформирование ногтевой пластины;

постоянные заусенцы;

огрубение кутикулы и ранки на ней, которые становятся входными воротами для различного рода инфекций;

под ногтями скапливается огромное количество бактерий, микробов и даже яйца глист, которые могут перекочевать с кончиков пальцев внутрь организма, вызывая расстройства ЖКТ и другие заболевания;

регулярное обгрызание ногтей чревато стоматологическими проблемами, так как в процессе можно повредить десны или даже эмаль зубов

укоренение психологических проблем — к уже имеющимся, ставшим благодатной почвой для развития онихофагии, прибавится стыд перед окружающими за свою неконтролируемую вредную привычку и некрасивый маникюр.

Что делать, если ребенок грызет ногти?

Как мы уже выяснили, чаще всего в основе проблемы лежит психологический фактор, а значит, чтобы ее устранить, необходимо выяснить причину такого поведения.

«В случае, если ребенок еще слишком мал, чтобы рассказать о причинах своего беспокойства, наблюдение поможет выяснить, в каких именно случаях возникает напряжение и потребность «успокоиться». По возможности необходимо избегать таких ситуаций, а при отсутствии таковой (например, тревожность является следствием посещения детского сада) стараться убедить ребенка, что причин для тревоги нет, — рассказала Евстигнеева. — Многократно проговариваем порядок действий, отвлекаем, разъясняем, что причин для негатива нет, развеиваем страхи. Помните, что для детской психики часто необходимо многократно повторить одно и то же, чтобы сказанное возымело эффект. С ребенком школьного возраста лучше всего поговорить и выяснить, что именно его тревожит — возможно, излишние переживания об оценках, завышенные требования к себе, конфликты с ровесниками».

Наш эксперт объясняет, что немаловажную роль играет поведение взрослого: недопустимо раздражение, замечания, физическое воздействие. Мария Владимировна советует набраться терпения и помнить, что негативная реакция старших в сочетании с внутренним недовольством ребенка — это самая благодатная почва для поддержания его тревожности. Любой «срыв» и резкое замечание неминуемо отбросят вас назад на пути борьбы с этой неприятной привычкой.

«Неотъемлемой частью работы является нормализация режима дня, адекватное чередование нагрузок — умственных и физических, ранний отход ко сну и соблюдение норм ночного и дневного сна, — советует специалист. — Отказ от чрезмерного использования гаджетов, но с заменой на другое не менее интересное занятие — спорт, кружок, поход в музей, прогулка или беседа».

Итак, подытоживая все вышесказанное, родителям ребенка, который грызет ногти можно дать следующие советы:

прежде всего попытайтесь выяснить причину детского беспокойства, поскольку в большинстве случаев желание обгрызать собственные ногти и кутикулу вызвано именно повышенной тревожностью. Устраните ее источник — процесс пойдет быстрее;

ни в коем случае нельзя ругать ребенка или тем более применять к нему меры физического воздействия. Крик, упреки и грубость только усугубят положение;

наладьте детский режим дня. Выспавшийся ребенок — спокойный ребенок;

следите за питанием. Рацион должен быть сбалансированным и разнообразным;

тщательно соблюдайте гигиену рук. Ногти должны быть чистыми и аккуратно постриженными. Детей постарше можно сводить в салон на маникюр к мастеру;

не ругайтесь при ребенке, постарайтесь создать дома благожелательную и дружественную атмосферу любви и взаимопонимания;

запишите сына или дочь в секцию. Не заставляйте насильно — найдите то, что будет ребятам по душе;

избегайте непосильных нагрузок и «не задирайте» планку ожиданий;

чаще разговаривайте и проводите время вместе;

если вы соблюдаете все рекомендации, а ребенок все равно продолжает грызть ногти, можно попробовать воспользоваться специальными средствами — например, нанести особый лак, обладающий горьковатым привкусом.

Онихофагия — это достаточно серьезная проблема, решение которой потребует времени и усилий как со стороны ребенка, так и со стороны его родителей. Откладывать ее в долгий ящик не стоит, поскольку промедление только усугубит ситуацию. Комплексный подход поможет отучить ребенка от вредной привычки и сохранить красоту рук.