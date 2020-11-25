Еще 199 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Томской области

Томск, 25 ноября. В среду в Томской области зарегистрировано 199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ПЦР-тесты на выявление антител к коронавирусной инфекции подтвердили выздоровление у 253 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Из заболевших за сутки COVID-19 жителей области у 80 инфекция протекает бессимптомно, у 88 наблюдаются признаки ОРВИ, у 31 выявлена пневмония, умерших нет.

В обсерваторах под Томском находятся 52 человека.

С начала периода коронавирусной инфекции, в Томской области установлено 17 тысяч 454 случая заболевания, выздоровело 12 тысяч 187 человек, умерло 154.