«Нет денег? Бери лопату и копай!»: кого берут в сенаторы и замминистра России

83 назначения получили участники конкурса «Лидеры России-2020». Впервые победительница проекта стала членом Совета Федерации РФ. Общественница, благотворитель и мама семнадцати детей из Пензенской области Мария Львова-Белова собирается вдохнуть новую жизнь в систему социальной защиты населения. Тем временем суперфиналист конкурса 2018 года, замминистра Дмитрий Волков за два года работы в Минстрое уже принес стране немало пользы. На что способны нынешние лидеры России? Об этом — в видеорепортаже ФАН.

«Был полный шок. Я сидела и не могла прийти в себя, — вспоминает переломный разговор с губернатором Иваном Белозерцевым новоиспеченный сенатор. — Для меня СФ РФ был недосягаемой высотой. Я считала, что там заслуженные-презаслуженные люди, и мне там точно делать нечего!»

Неожиданное назначение в сентябре 2020 года изменило жизнь провинциальной благотворительницы до неузнаваемости. Новая ответственность, бесконечные перелеты Москва-Пенза и усилившееся беспокойство о домашних стали основой ежедневной реальности.

«Я как-то раз вызывала дочери такси на серьезных переговорах. Это было жестко, — улыбается Мария Львова-Белова. — Потом меня муж отругал: «Я сам могу». А я распереживалась: время восемь, ребенок до дома не доехал, маршрутку дождаться не может. Я вызывала такси трясущимися руками, при этом нужно было вести диалог. Сомнительное удовольствие, но такая моя повседневная жизнь!»

Новый Арбат еще пугает суетой, апартаменты верхней палаты парламента кажутся чужими, но в кресле сенатора член Общественной палаты РФ чувствует себя на своем месте.

«Мы готовим запрос, исходя из количества молодых людей, которые проживают в разных учреждениях, психоневрологических интернатах, домах ветеранов. Кто из них обучается, обучался, кто трудоустроен, у нас получится аналитическая информация», — государственный управленец изучает документы на рабочем столе. «Да, информация выражена в таблице», — отвечает помощница.

Запрос сенатор намерена отправить в Генеральную прокуратуру РФ.

«Ты понимаешь, что теперь ты не просто мама и общественница, теперь ты государственный деятель! Страшно звучит, конечно», — признается она.

Глаза боятся, а руки делают — молодой политик с головой окунулась в работу. В новом кабинете окна и стены еще пустые, но создать уют дело недолгое. Гораздо труднее оживить систему социальной защиты населения, говорит Мария Львова-Белова. Член комитета по социальной политике СФ РФ считает необходимым искоренить ситуации, в которых выпускники детских домов для детей с инвалидностью попадают в дома престарелых и психоневрологические интернаты.

«Я буду поддерживать этих выпускников, детей, живущих в социальных учреждениях, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот. Я буду заниматься приемными семьями, поддержкой некоммерческих организаций. Это будет работа с многодетными семьями, семьями в трудной жизненной ситуации, с людьми с инвалидностью, молодыми людьми, потому что часть моих проектов была на это направлена», — поделилась сенатор с корреспондентом ФАН ближайшими планами.

За 12 лет выпускница Пензенского училища культуры и искусств по специальности «дирижер оркестра» построила с нуля первую в стране систему социальной адаптации инвалидов и выпускников интернатов. Так, «Квартал Луи» готовит к самостоятельной жизни три сотни молодых людей в год со всех концов страны. Реабилитационный центр «Дом Вероники» и арт-поместье «Новые берега» вмещают одновременно по 10 и 120 людей с разной формой инвалидности. Трудно поверить в то, что все это девушка из простой семьи создала одна — на средства благотворителей и президентские гранты.

«Хочешь построить, у тебя нет на это денег? Бери лопату и копай, — говорит молодой политик. — Мы построили первый домик вообще без поддержки. Мы поселили пятерых выпускников детских домов с инвалидностью. Все крутили у виска и говорили: «Вы о чем?». Я была тогда беременна четвертым ребенком, была на сносях. Мне говорили: «Что делает эта сумасшедшая женщина?» Когда мы начали строить второй наш проект «Пансион Вероники», уже так никто не говорил. Все понимали: да, есть результат, ребята там живут и работают».

Эти социальные проекты нужно внедрить и в остальные регионы, считает Мария Львова-Белова. Кроме того, новоиспеченный сенатор намерена реанимировать законопроект «о распределенной опеке», который «завис» на втором чтении Госдумы РФ еще с 2016 года.

«Нужно дать возможность НКО, которые занимаются сопровождением людей с инвалидностью, с умственной отсталостью, принимать таких ребят, — утверждает политик. — Пока взять их под опеку может только физическое лицо».

За последние три года должности в органах государственной власти, медучреждениях, ВУЗах, крупных государственных и частных компаниях получили порядка 230 «Лидеров России». После победы в первом сезоне конкурса 2018 года Дмитрий Волков был назначен помощником министра строительства и ЖКХ России, а уже через два месяца — получил повышение.

«Утром к восьми на работу, целый день совещания, встречи и рассмотрение документов, вечером или ночью с работы. Рабочий день ненормированный: 10-12 часов — это хорошо. Выходные, дай Бог, если они случаются. Раз в неделю командировки в регионы», — рассказал о своих трудовых обязанностях корреспонденту ФАН Дмитрий Волков.

Лучший управленец страны курирует работу департамента градостроительной деятельности и архитектуры, департамента ценообразования и градостроительного зонирования.

«Я убежденный сторонник того, что социальный лифт работает, — заявил замминистра. — Штука в том, что это может быть не лифт, а лестница. Он не сам везет, по ней надо взбираться. Если ты не будешь взбираться, то может ничего не получиться».

Дмитрий Волков в стройке 29 лет. За это время прошел карьерный путь от разнорабочего, бригадира, прораба, руководителя строительного управления до замгубернатора Хабаровского края и замминистра строительства. Сегодня, спустя два года службы в федеральном министерстве, с гордостью делится результатами своей работы.

«Нам удалось совершенно по-другому посмотреть на ценообразование в строительстве и заложить такие механизмы его плавного, постепенного, совершенствования, которое приведет нас к справедливой цене», — отметил он.

Благодаря инициативам лидера России, количество обязательных нормативно-технических требований в строительстве уменьшилось на 30% без потерь для безопасности. Впервые в отрасли узаконили применение информационного моделирования «BIM», а сроки строительства перестали зависеть от повторной строительной экспертизы — за счет внедрения экспертного и проектного сопровождения.

«Я курирую вопрос помощи Иркутску в ликвидации последствий наводнения 2019 года, там необходимо построить 12 гидротехнических сооружений. Мы помогли региону решить этот вопрос, — сообщил федеральный чиновник. — Если бы надо было проводить повторную экспертизу, мы бы прямо сейчас «стояли». Это решение, экспертное сопровождение, позволило не останавливать стройку ни на один день».

Получить должность в федеральных органах власти — абсолютно реально, если ты уверен в своем деле, уверен Дмитрий Волков. Участие в конкурсе — не более, чем яркая строчка в резюме. Все остальное зависит от желания двигаться к цели. Мария Львова-Белова посоветовала молодым управленцам России верить в себя и не обращать внимание на разговоры в духе «все куплено, и стать известным можно только благодаря скандалу».

«Я человек из многодетной семьи, многодетная мама, у меня нет невероятного образования, я всю жизнь работала в полях, — рассказала она. — Любой человек, посмотрев на то, что произошло со мной, скажет, что я просто что-то не договариваю. Оказаться там, где я оказалась — это просто невозможно! Нет. Все возможно. Я вам точно говорю. Есть важная вещь: делать дело».

Новоиспеченный сенатор предостерегла активное молодое поколение от распространенной ошибки.

«Приходит молодежь и говорит: «У меня классные идеи, я хочу сделать это». Здорово, ты что можешь делать без чьей-либо поддержки? «В смысле? Я хочу, чтобы мне дали денег, чтобы меня на федеральном уровне подержали», — привела она пример. — Когда я только начинала свою благотворительную деятельность, я приходила к министрам и просто рассказывала про проект. Мне была важна их поддержка. Никто не дает деньги под идею. Дают, когда есть понимание, на что человек способен, что он уже сделал. Один маленький проект, он работает, история успеха есть, значит, идем дальше».

Влюбленность в свое дело, искренность и уверенность в себе — залог успеха для тех, кто хочет выбиться в руководители страны, считает Мария Львова-Белова.