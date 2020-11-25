Как румынский сержант угнал немецкий «Юнкерс»

«Юнкерс» Ju 88 был самым универсальным боевым самолетом, который эксплуатировала нацистская Германия во время Второй мировой войны. Telegram-канал «Крылья войны» рассказывает, как один из этих самолетов был доставлен румынским перебежчиком Николае Теодору британцам, а затем переправлен в США.

О самолете «Юнкерс» Ju 88

«Юнкерс» Ju 88 — это немецкий бомбардировщик Второй мировой войны. Он прославился благодаря универсальной конструкции, которая позволяла производить различные модификации.

Разработка самолета фирмой «Юнкерс» началась в 1936 году. Изначально проекта было два: Ju 85 (двухкилевый) и Ju 88 (однокилевый) — выбор был сделан в пользу второго варианта. Самолет подвергся серьезным государственным испытаниям, которые успешно прошел. Фирме удалось создать не просто бомбардировщик, а универсальный боевой самолет, который использовался в качестве разведчика, пикировщика, а также тяжелого истребителя.

В серию самолет пошел весной 1939 года. Всего было построено более 15000 «Юнкерсов» Ju 88 различных модификаций. На протяжении Второй мировой войны самолет проявил себя наилучшим образом, но в основном наибольшие успехи были достигнуты летчиками в перовой половине войны. Впоследствии небольшая бомбовая нагрузка не позволяла считать его современным фронтовым бомбардировщиком. С середины 1944 года самолет постепенно перешел на роль ночного истребителя, оставив «должность» бомбардировщика. Ju 88 поставлялся в Румынию, Италию, Венгрию и Финляндию. Последние использовали его против Советского Союза в 1943 году, а в 1944 уже против Германии.

Конструкция самолета представляла собой цельнометаллический свободнонесущий низкоплан с фюзеляжем трапецевидного сечения. Корпус летательного аппарат имел высокотехнологичную конструкцию, что существенно облегчало крупносерийное производство. Крыло трапециевидное, двухлонжеронное. Шасси трехопорное с хвостовым колесом. Зимой Ju 88 мог эксплуатироваться на лыжном шасси.

Самолет нигде не имел бронирования, кроме кабины. Бомбовая нагрузка размещалась в двух внутренних отсеках и на внешней подвеске под центропланом. Вооружение менялось в зависимости от модификации бомбардировщика, однако задняя огневая точка стандартно оснащалась 7,92-мм пулеметом MG 15.

У самолета есть множество модификаций, основные из них:

Ju 88A – первый серийный вариант, изготовлено более 7000 единиц;

Ju 88B – бомбардировщик с двигателями воздушного охлаждения. Отличался удлиненной хвостовой частью фюзеляжа;

Ju 88C – тяжелый истребитель, изготовлено около 3200 единиц;

Ju 88D – дальний разведчик на базе Ju-88A-4 с дополнительным топливным баком в переднем бомбовом отсеке;

Ju 88G – ночной истребитель с улучшенной аэродинамикой;

Ju 88H – разведчик;

J 88P – штурмовик;

Ju 88R – ночной истребитель с двигателями BMW.801;

Ju 88S – высотный бомбардировщик;

Ju 88T – скоростной разведчик.

Дезертир Николае Теодору и его «подарок»

На момент предательства Теодору, Румыния эксплуатировала «Юнкерс» Ju 88D-1 всего несколько месяцев. В первой половине 1943 года страна получила первую партию из 50 самолетов Ju 88, включая 12 единиц Ju 88D-1. Экипажи проходили подготовку на Украине у немецких инструкторов. «Юнкерсы» были приписаны к 2-й разведывательной эскадрилье румынских ВВС, которая базировалась в Мариуполе. Сержант Теодору, имея специальность пилота, был призван на службу в возрасте 28 лет и приписан к этому подразделению.

С июня по июль 1943 года он совершил 11 боевых вылетов, но был недоволен военной службой и вынашивал план перехода на сторону антигитлеровской коалиции. По словам румынского авиационного историка Данута Влада, Теодору «не удалось смириться с военной дисциплиной». Он планировал сбежать на одном из Ju 88, преодолев Азовское море, часть Черного и совершить посадку в Алеппо (Сирия) для дозаправки, после чего вылететь в Бейрут (Ливан) — конечную точку своего маршрута, так как Бейрут в то время был главной базой союзников для военно-морских операций в Средиземном море.

22 июля 1943 года, вылетев из Мариуполя, города на оккупированной Германией Советской Украине, Теодору отправился в путь на разведывательной модификации самолета Ju 88D-1 с бортовым номером 430650. Он летел без каких-либо карт местности, чтобы его план не был раскрыт в случае провала. Все шло должным образом, пока самолет не оказался над Новороссийском, где сильный ветер начал сдувать его с курса в сторону Турции. Он оказался в воздушном пространстве этой страны. Осознавая или не осознавая свою ошибку, он продолжал лететь над турецкой территорией, а затем сумел взял курс на Кипр, где находилась важная авиабаза союзников.

Четыре истребителя Королевских ВВС Великобритании Hawker Hurricane IIB были подняты со своей базы в Никосии, как только «Юнкерс» показался над островом. Теодору успел подать сигнал британским летчикам, что он намерен добровольно приземлиться и не находится на боевом задании. Они сопроводили его на посадку на аэродром Лимассола. Сообщается, что после приземления Теодору передал свой самолет британцам, заявив, что это «подарок от фюрера».

Ju 88D-1 оказался очень полезным для британцев и, имея всего 50 часов налета, идеально подходил для всестороннего изучения. Перекрашенный в цвета Королевских военно-воздушных сил, «Юнкерс» был перевезен в Гелиополис (Египет), недалеко от Каира. Здесь была проведена серия испытаний под командованием летчика-испытателя Чарльза Сэндфорда Винн-Эйтона.

Дальнейшая судьба главных героев

Что стало с Николае Теодору — непонятно, но это имя всплывает в послевоенных отчетах ЦРУ о румынских ВВС датированных апрелем 1953 года. В этом документе говорится, что данное лицо было командиром 6-го бомбардировочного полка на аэродроме Брашов с 1949 года. Это может означать, что после войны Теодору вернулся в Румынию и продолжил свою карьеру в военно-воздушных силах.

Что касается Ju 88D-1, на котором он сбежал, то после завершения испытаний, англичане решили передать его Соединенным Штатам, так как позже Великобритания получила более современный вариант этого самолета — ночной истребитель Ju 88R-1 в результате очередного дезертирства из Люфтваффе.

В декабре 1943 года экипаж ВВС Соединенных Штатов совершил перелет на «Юнкерсе» из Гелиополиса на авиабазу Деверсуар близ Каира, где они ознакомились с самолетом, чтобы затем доставить его в США для более детального изучения. Возглавлял команду капитан Уорнер Э. Ньюби, который уже имел опыт работы на B-25 Mitchell, сопоставимом американском двухмоторном бомбардировщике. «Юнкерс» требовал много доработок для многоэтапного перелета, включая дополнительные внешние топливные баки, которые были взяты от разбившегося истребителя американских ВВС P-38 Lightning.

Они были подключены к топливной системе с помощью насосов, «позаимствованных» у бомбардировщика B-24 Liberator. С самолета были сняты пулеметы и камеры, а также добавлен пеленгатор ARN-7 для облегчения навигации по маршруту на большие расстояния. Работа по переоборудованию самолета была непростой. Произошел инцидент, когда внешний топливный бак взорвался, в результате чего «Юнкерс» был засыпан осколками, а несколько членов экипажа были ранены.

Самолет, названный «Baksheesh» (араб. «благотворительный денежный подарок»), прошел последнюю подготовку к полету в Соединенные Штаты: на него были нанесены опознавательные знаки ВВС США и американские флаги. Капитан Ньюби возглавил миссию по его транспортировке. Полет начался 8 октября 1943 года и занял 7 дней. «Юнкерс» преодолел расстояние около 19000 километров. Остановки для дозаправки и отдыха экипажа были сделаны в Судане, Нигерии, на Голд-Косте (сегодня Гана), на острове Вознесения в Атлантическом океане, Бразилии (две остановки), Британской Гайане, Пуэрто-Рико и Вест-Палм-Бич во Флориде.

В пути возникло несколько проблем, в их числе отсутствие необходимого топлива на острове Вознесения. Экипаж был вынужден использовать имеющееся, что могло привести к отказу двигателя. В Бразилии шасси самолета не сработало должным образом, что вынудило экипаж прибегнуть к аварийной посадке. Наконец, 14 октября «Бакшиш» приземлился в районе Райт-Филд в Дейтоне, штат Огайо, и начал свою службу в отделе летных испытаний.

К 1946 году Ju 88D-1 перестал использоваться и было решено отправить его на хранение при авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне. Тем временем Соединенные Штаты приобрели пять других Ju 88, но именно «Бакшишу» было суждено сохраниться. В 1950 году его передали в технический музей ВВС, где он находится и по сей день.

Несмотря на огромный объем производства, только два Ju 88 пережили войну, оставшись невредимыми. Один из них, герой этой статьи, Ju 88D-1 № 430650, единственный оставшийся самолет в модификации «D» — разведчик. Он является свидетельством уникальной истории военного времени из прошлого века.