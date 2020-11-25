Турция требует прекратить операцию ЕС по борьбе с контрабандой оружия в Ливию

Анкара, 25 ноября. Пресс-секретарь «Партии справедливости и развития» (ПСР) Омер Челик осудил действия немецких военных после досмотра турецкого грузового судна в Средиземном море.

Издание Anadolu Ajansi сообщает, что штурмовики операции IRINI поднялись на борт торгового судна Roseline A для исследования содержимого трюма. Проверка прошла в рамках соблюдения двух резолюций Совета Безопасности ООН о запрете поставок оружия в Ливию.

Представитель ПСР осудил действия европейских военных и выразил протест ЕС из-за проводимой спецоперации в Средиземном море.

«Военный корабль «Гамбург», не получив согласия, досмотрел судно, которое перевозило гуманитарную помощь. Они (страны Евросоюза — прим.ред.) пытаются назвать это действие легальным. Турция не является страной, которая нарушает это эмбарго», — заявил Омер Челик.

Пресс-секретарь «Партии справедливости и развития» также усомнился в беспристрастности руководства IRINI. По его мнению, такие обыски кораблей в Средиземном море являются незаконными, недопустимыми и пиратскими.

«Эта спецоперация должна быть прекращена», — заключил Челик.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ЕС назвал причину досмотра турецкого судна у берегов Ливии. Анкара неоднократно была замечена в нарушении оружейного эмбарго ООН.