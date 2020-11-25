В Москве проходит суд по делу футболиста Широкова об избиении судьи

Бывший футболист сборной России Роман Широков прибыл на первое судебное заседание по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова. Как сообщил корреспондент ФАН, звездный футболист от комментариев отказался.

В эти минуты в Москве мировой судья района Сокольники рассматривает дело в отношении экс-игрока сборной России, бронзового призера чемпионата Европы-2008, трехкратного чемпиона России Романа Широкова, которого обвиняют в причинении вреда здоровью футбольному судье.

На любительском турнире «Кубок Селебрити» 10 августа Широков выступал за команду спортивного телеканала «Матч ТВ». Во время встречи арбитр Никита Данченков показал полузащитнику красную карточку за ненормативную лексику во время игры. После чего Широков набросился на Данченкова и ударил его кулаком по лицу. Судья упал, а бывший профессиональный спортсмен начал добивать его ногами. Разъяренного футболиста остановили другие участники матча.

В результате нападения у Никиты были выявлены травмы глазничной области: ушибленная рана в проекции надбровной дуги, ушибленная рана нижнего века, кровоподтек верхнего и нижнего века, легкий ушиб глазного яблока и ссадина кисти.

В отношении Широкова 15 сентября было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Сторона потерпевшего переквалифицировала процесс на покушение на убийство 11 ноября.

Адвокат арбитра Никиты Данченкова Александр Островский объяснил, почему они пришли к такому решению.

«Мы считаем, что умысел Романа был направлен именно на убийство. Может быть, он не осознавал, что творил, но после удара кулаком в лицо Никиты он стал его добивать ногами», — уверен Островский.

Сам пострадавший признался, что будет добиваться более строгого наказания для своего обидчика.

«Мы будем добиваться, чтобы дело рассматривали в обычном решении, будем требовать максимального наказания. Я просто выполнял свою работу. У меня других вариантов не было. Я дал карточку за нецензурную брань: ее было слышно на всем поле, даже на трибунах. Широков извинялся, но я считаю, что это было неискренне. Если взять то, что Роман Николаевич выкладывал в Instagram, он даже в этом извинении упомянул, что я не должен был себя так вести. Лично мы до сих пор не общались — только на очной ставке отвечали на вопросы дознавателя», — сказал Данченков.

Также арбитр рассказал о нынешнем состоянии своего здоровья.

«У меня был отек и контузия глаза. Накладывали швы, следы еще остались. Со зрением, благо, все хорошо, но бывают головные боли и бессонница», — признался пострадавший.

Защита Широкова по-прежнему настаивает на проведении судебного слушания в особом порядке, что предполагает более мягкое наказание для обвиняемого.

Напомним, ранее бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев обвинялись по схожей статье 116 УК РФ (Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений). Также по статье 213 УК РФ Кокорин и Мамаев были признаны виновными в хулиганстве. В результате спортсмены получили полтора года колонии, но отсидели год, так как большую часть времени спортсмены провели в СИЗО, где один день считается за два.