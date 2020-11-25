Клинцевич объяснил цель пуска американских ракет из Румынии в сторону Крыма

Экс-сенатор Франц Клинцевич назвал недальновидной политику Бухареста, комментируя пуски американских ракет из Румынии в сторону Крыма. Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило о совместных с США маневрах Rapid Falcon («Быстрый сокол») в уезде Констанца (на юго-востоке страны). А журнал Forbes уточнил, что в ходе этих учений американские военные на короткое время развернули в Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма. По версии авторов статьи, эти пуски стали неприятным сюрпризом для военной группировки РФ в Крыму.

Комментируя провокационные действия американских и румынских военных в непосредственной близости от границ РФ, российский политик и военный эксперт, экс-сенатор Франц Клинцевич отметил, что ничего общего ни с реальной политикой, ни с укреплением обороноспособности Румынии эти действия не имеют.

«Подобные действия показывают ущербность психологии некоторых румынских политиков, да и многих политиков на Западе, — отметил Клинцевич в комментарии ФАН. — Отсутствие внятной политики они пытаются компенсировать за счет русофобии и поддакивания во всем Соединенным Штатам. Удивляюсь, что они не прислушиваются к мнению своих же экспертов, которые ясно дают понять, что у России в военном плане есть чем ответить на любую провокацию. Военные эксперты, в том числе на Западе, хорошо понимают, что из себя представляют выпущенные в сторону Крыма американские ракеты. Всем абсолютно ясно, насколько это бесполезно для реальной военной конкуренции с Россией. Но на Западе такие действия востребованы, о чем стоит только пожалеть. Ну что ж, еще одна галочка где-то поставлена, что якобы удалось унизить Россию, но к реальности все это не имеет никакого отношения».

Ранее стало известно, что на Румынию в своей будущей политике планирует ориентироваться Молдавия, где победу во втором туре президентских выборов одержала 48-летняя лидер прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду, которая станет первой женщиной-президентом этой страны. Санду победила действующего президента Молдавии Игоря Додона, не скрывавшего своих симпатий к России. Победе Санду обрадовались в Вашингтоне, откуда она получила много поздравлений от политиков, имеющих репутацию «ястребов».