Мощный взрыв в сирийском Эль-Бабе попал на видео

Африн, 25 ноября. Момент взрыва припаркованной машины в центре города Эль-Баб в кантоне Африн был заснят на видео. Соответствующая запись была опубликована в социальных сетях (источник — Telegram مراسل الشرقية (الرسمي)).

Заминированный автомобиль взорвался утром 24 ноября в районе перекрестка Кабасин. Целью теракта стало отделение полиции «Беза’а», находящееся сейчас под контролем протурецких боевиков, входящих в «Сирийскую национальную армию». В результате инцидента погибли по меньшей мере 25 человек. Среди жертв были сотрудники полиции, командир отделения Фирас Шамс ад-Дин, а также несколько мирных жителей.

Территория кантона Африн на севере Сирии была захвачена весной 2018 года турецкими военнослужащими в ходе операции «Оливковая ветвь». Сейчас регион контролируется боевиками нескольких группировок, входящих «Сирийскую национальную армию», которую поддерживает Анкара. Среди них — «Дивизия Аль-Хамза» и «Дивизия Султан Мурад».

В регионе регулярно происходят столкновения между вооруженными бандформированиями, а также теракты, ответственность за которые никто из них не берет.