ЕС назвал причину досмотра турецкого судна у берегов Ливии

Мисурата, 25 ноября. Штурмовики операции IRINI попытались проверить турецкий корабль у берегов Ливии. Причиной осмотра оказался возможный провоз оружия на территорию североафриканской страны.

Издание libyas Сhannel сообщает, что в минувшее воскресенье, 22 ноября, немецкие военные поднялись на борт судна Roseline A, следовавшего под флагом Турции. Солдаты решили обследовать корабль в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН 2292 (2016 г.) и 2526 (2020 г.), касающимися эмбарго на поставки оружия на Север Африки.

Анкара резко отреагировала на действия операции IRINI. Министерство иностранных дел страны вызвало послов Италии и Германии для объяснения причин досмотра корабля.

Yesterday, ???? #FGS Hamburg inspected the collaborative MV ROSELINE in application of #UN #ArmsEmbargo on #Libya! #Cargo and documentation was examined.

