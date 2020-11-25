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ЕС назвал причину досмотра турецкого судна у берегов Ливии

ЕС назвал причину досмотра турецкого судна у берегов Ливии

Мисурата, 25 ноября. Штурмовики операции IRINI попытались проверить турецкий корабль у берегов Ливии. Причиной осмотра оказался возможный провоз оружия на территорию североафриканской страны.

Издание libyas Сhannel сообщает, что в минувшее воскресенье, 22 ноября, немецкие военные поднялись на борт судна Roseline A, следовавшего под флагом Турции. Солдаты решили обследовать корабль в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН 2292 (2016 г.) и 2526 (2020 г.), касающимися эмбарго на поставки оружия на Север Африки.

Анкара резко отреагировала на действия операции IRINI. Министерство иностранных дел страны вызвало послов Италии и Германии для объяснения причин досмотра корабля.

Представители Евросоюза прокомментировали сложившуюся ситуацию. Инспекция судна Roseline A проводилась из-за напряженности в Ливии.

Турцию неоднократно обвиняли в поставках оружия и переброске сирийских наемников в североафриканское государство. Действия Анкары нарушают оружейное эмбарго ООН. Это и послужило причиной досмотра грузового корабля.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что военный корабль Турции сфотографировали в порту Хомса на западе Ливии.

 

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