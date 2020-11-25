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Боевики ПНС и чадские наемники грабят ливийцев южнее Триполи

Боевики ПНС и чадские наемники грабят ливийцев южнее Триполи

Мизда, 25 ноября. Группировка командующего Западным военным округом ПНС Ливии Усамы Джувейли терроризирует население ливийского города.

Телеканал Libya 24 сообщил, что формирование, подконтрольное Правительству национального согласия, грабит и похищает жителей населенного пункта на юго-западе Триполи. Члены банды совместно с чадскими наемниками изымают деньги у водителей грузовиков с едой и товарами, которые выезжают из Мизды. Обыску подвергаются и граждане, перемещающиеся по городу. Очевидцы также уличили боевиков в воровстве бензина.

Напомним, что группировка Джувейли не раз участвовала в незаконных операциях на территории Ливии. Ее руководитель в прошлом фигурировал в скандалах ПНС, связанных с переброской иностранных наемников из Турции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что джихадисты данного формирования совершили нападение на дома мирных жителей Триполи. Боевики захватили недвижимость граждан и отказывались ее покидать.

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