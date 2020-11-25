Экс-сотрудница СИЗО попала под суд после отъема сбережений пенсионеров

Санкт-Петербург, 25 ноября. В Невском районном суде Петербурга началось рассмотрение уголовных дел, возбужденных в отношении троих обвиняемых. Среди них оказалась бывшая сотрудница СИЗО №5 УФСИН по Петербургу и Ленобласти Гузеля Ибрагимова. Всем вменяют мошенничества и кражи в отношении престарелых местных жителей. Об этом ФАН сообщили в Невском районном суде.

Вместе с экс-сотрудницей СИЗО под суд попали Александр Васильцов и Евгений Малышев. По версии полиции Петербурга, задержанные причастны к целой серии мошенничеств в отношении пожилых людей. По данным ФАН, в рамках рассмотрения уголовных дел речь идет о 12 преступных эпизодах. Подозреваемых оперативники МВД задержали весной этого года, все лето фигуранты пробыли под следствием.

Так, из материалов дела следует, что 14 мая этого года фигуранты под видом электриков пришли к 90-летней пенсионерке. Хозяйка квартиры оказалась инвалидом по зрению. Один из соучастников проник в квартиру и украл сбережения. Другой подобный преступный эпизод произошел 19 мая. Под предлогом замены счетчика на воду они проникли в одну из квартир дома на Проспекте Большевиков. Жертвой оказалась 75-летняя пенсионерка.

Оперативники установили, что преступники передвигались по городу на автомобиле Toyota. В рамках обысков полицейские обнаружили несколько мобильных телефонов, а также базу данных жителей Петербурга и Ленинградской области. Есть основания полагать, что аферисты знали о местах проживания именно пожилых граждан.

По оперативным данным, подсудимые могут быть причастны к серии подобных преступлений в отношении пожилых граждан. Похожие эпизоды фиксировались в Невском и Красногвардейском районах города.

Как сообщил источник ФАН, ранее подсудимая Гузеля Ибрагимова работала в УФСИН по Петербургу и Ленобласти. Более 10 лет назад женщина устроилась в СИЗО. Там она была поймана коллегами на передаче арестантам наркотиков. После этого женщину уволили и отдали под суд.