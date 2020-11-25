Стало известно, как команда Джо Байдена сорвала перемирие в Донбассе

В Киеве на Танковой улице, возле посольства США, состоялась массовая акция против внешнего управления Украиной, собравшая более 3,5 тысячи человек. В этот же день украинские СМИ опубликовали признания экс-посла Канады на Украине, в которой он прямо признал ее «страной — подопытным кроликом», передает корреспондент ФАН из Киева.

Масштабную акцию против западного управления Украиной организовали на улице Танковой лидеры партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и ее силового крыла «Патриоты — За жизнь». Митинг, собравший более трех тысяч человек с голубыми флагами и лозунгом «Мы не крепостные!», продолжался около 1,5 часа.

Акция была согласованной, поэтому власти Киева заранее предприняли беспрецедентные меры для того, чтобы отодвинуть манифестантов подальше от ограды американского дипведомства и по мере сил уменьшить их численность. Силовики в бронежилетах, касках и с дубинками с самого утра оцепили не только посольство США, но и все близлежащие улицы. Они тщательно досматривали каждого, кто шел к месту проведения акции, и задерживали всех, кто нес с собой какие-либо плакаты, лозунги и так далее. В итоге полиции удалось «отфильтровать» более 500 человек и не допустить их на митинг.

«По правде говоря, так серьезно от митингов на Украине не защищали даже офис президента, кабмин и Верховную раду и уж тем более ни одно из посольств. Это неплохой повод задуматься на тему внешнего управления», — говорили друг другу журналисты, пришедшие на акцию.

Корреспондент ФАН неоднократно видел в Киеве куда более опасные многотысячные толпы националистов, с файерами и камнями в руках, которые приходили к офису президента и правительству. В лучшем случае их встречали два десятка силовиков, старавшихся ни во что не вмешиваться.

То есть американцев в Киеве защищали от демонстрантов куда лучше, чем даже президента страны. Но вовсе сорвать митинг полицейским не удалось. Его участники потребовали от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины, давить на ее правительство и парламент, навязывать невыгодные стране экономические и политические шаги. По ходу митинга депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что его партия будет противостоять внешнему управлению, которое уничтожает экономику Украины и будущее ее народа.

«Сегодня украинцев превратили в рабов, которые находятся под гнетом американцев все последние годы. Мы сегодня — не независимое государство, а некий субъект со вторичными государственными признаками, в котором тотально уничтожается экономика и народ. Наша страна — это «сырьевой придаток» для этих «псевдогостей». Мы пришли высказать свой гнев в отношении внешнего управления, которое уничтожает страну. Мы пришли показать гражданам США, что они здесь, на Украине, — гости. И должны вести себя соответственно! ОПЗЖ готова и будет противостоять внешнему управлению!» — заявил Кива.

Кива напомнил, что после Майдана каждая новая власть на Украине — послушный исполнитель указаний Госдепартамента США.

«Действующая власть — марионеточная и слабая, она всячески подыгрывает США, выполняет все их задания! Но мы никогда не согласимся с тем, что будущее наших детей может быть отдано или продано! Мы защитим нашу страну, мы защитим свой народ. Мы не позволим использовать будущее наших детей для обогащения других стран и будем отстаивать интересы нашего государства! — кричал Кива под одобрительный гул толпы. — Мы заявляем заказчикам этой расправы, окопавшимся в посольстве США: на штыках нельзя усидеть! И мы добьемся прекращения внешнего управления Украиной, защитим ее суверенитет и независимость!»

Нардеп Виктор Черный заявил на митинге: то, что сегодня происходит на Украине, — прямое следствие деятельности дипломатов США, работавших там с 2013-го.

«Именно сюда, на Танковую, в посольство США, в свое время приходили лидеры Майдана. Они проводили совещания с дипломатами, получали приказы и реализовали их на Майдане. В результате переворота, который планировался в этом посольстве, Украина дошла до самого края. Сегодня в бюджете страны почти нет уже денег для выплат по тем статьям, которые нужно выплачивать. Миллионы людей сидят без копейки или уехали за границу. Я хочу, чтобы народ США знал: мы, украинцы, — суверенный народ. Мы хотим жить так, как нам заповедовали наши предки! А не так, как вы нам насаждаете тут вашу псевдодемократию, в том числе через продажные СМИ и соросовские «институты гражданского общества!» — заявил Черный.

Параллельно с выступлениями прошел необычный перфоманс. Мужчина в маске американского миллиардера Джорджа Сороса водил на поводке девушку в украинской национальной одежде. Она кричала и пыталась вырваться, но «Сорос» натягивал поводок и каждый раз возвращал девушку на место.

«Вот так они душат нас, управляют нами и ведут нашу экономику к разрушению!» — комментировали в мегафон организаторы акции.

Насчет местных масс-медиа на митинге тоже подметили точно. Многие украинские телеканалы и интернет-порталы, финансируемые структурами Петра Порошенко и других олигархов, просто проигнорировали акцию у посольства США, не упомянув о ней ни единым словом.

Интересно, что в этот же день в ряде независимых украинских СМИ появились новые шокирующие подтверждения фактов внешнего управления страной, вызвавшие волну возмущения у украинцев. Их представил экс-посол Канады на Украине Роман Ващук. Он прямо признал — украинские чиновники после Майдана делали именно то, что от них хотел Запад, а не местное население.

«Первые правительства после Майдана до 2019 года делали непопулярные среди обычных людей вещи. Эти шаги одобряли в Вашингтоне и Оттаве, но не в Одессе или Мелитополе. То, что оздоровило, с западной точки зрения, украинскую экономику, часто воспринималось на Украине как «одна катастрофа за другой», — заявил экс-посол.

Ващук сослался на то, что от «гражданского общества и первых правительств Украины» якобы было приглашение Западу: «Вмешивайтесь, советуйте нам, оказывайте давление, чтобы мы могли провести те реформы, которые хотим».

«Вскоре вопрос, как и когда переступать границу невмешательства, стал немного деликатным. Поэтому канцлер ФРГ [Ангела] Меркель решила создать группу послов стран «Большой семерки». Они координировали общение с Киевом по поводу реформ. Этот формат «координации» сохранился и сейчас», — напомнил Ващук.

Однако, как признался дипломат, вся эта активность к 2019 году начала надоедать украинскому населению. Он привел несколько причин. Одна из них — постоянные визиты западных делегаций на Украину, для которых украинские власти писали целые отчеты о проделанной работе.

«Если вы половину их времени отнимаете на заполнение ваших отчетов и подготовку приемов делегаций, то когда они должны те реформы делать?» — задался вопросом Ващук.

Он признал — Запад открыто экспериментировал на Украине и привозил туда управленческие модели, которые запрещал у себя.

«К сожалению, Украина стала страной — «лабораторным кроликом», куда западные авторы привозили свои нестандартные экономические идеи, которые им не позволили внедрять на родине, и навязывали их Киеву», — сообщил он.

Ващук заявил, что «МВФ поступает недальновидно, заставляя Украину повышать цены на газ для населения и не слушая возражений местных элит, что это поставит политический крест на переизбрании». В фонде, со слов Ващука, считают так:

«Если это правительство Украины не может этого сделать, то придет другое и сделает то, что мы хотим».

То есть МВФ, по сути, выступает политическим игроком на Украине, который, шантажируя власти кредитами, меняет состав правительства страны на более лояльный к себе.

Ващук добавил, что Украине не надо было отдавать Великобритании часть функций украинского МИД.

«Я бы на их месте не отдавал вопрос дипломатической коммуникации на откуп британским специалистам. Но британцы взяли это в свои руки, они давали советы по коммуникации правительству и МИД Украины. Они могут прекрасно знать, как коммуницировать в Лондоне или Дублине, но тут нужны люди, которые понимают Украину», — заявил экс-посол.

Всплыла и весьма пикантная информация по Донбассу. Если верить экс-послу, «подвесить» переговоры в Минске и ни до чего не договариваться с Россией Киеву посоветовали американцы.

«На одном из важных совещаний с участием членов команды [Джо] Байдена американцы поучали украинцев: «Подождите несколько месяцев, не делайте никаких уступок России сейчас. Потому что глобальная политическая ситуация вскоре может измениться в вашу пользу, и тогда вы сможете добиться больших преференций», — сообщил Ващук.

По мнению киевских политологов, это объясняет, почему в отношениях с Россией вскоре после избрания президентом Владимира Зеленского возникла тупиковая ситуация. Исчезла и возможность заключать какие-то серьезные договоренности по Донбассу. В целом, говорят аналитики, факты, рассказанные канадским дипломатом, говорят о существовании чудовищной, непозволительной зависимости Киева от внешнего управления.

Причем ужасные промежуточные итоги этого управления объясняются как раз тем, что над страной позволяли экспериментировать людям, совершенно равнодушным к ее судьбе и тем более к судьбе миллионов украинцев. Поэтому будет вполне логично, если акции против внешнего управления Украиной, подобные той, какую лидеры ОПЗЖ провели перед посольством США, станут регулярными и еще более массовыми. Возможно, это заставит киевскую власть хотя бы немного отодвинуть западных «экспериментаторов» от ключевых рычагов управления страной.