В Томске пожаловались на дефицит пропана на автозаправках

Томск, 25 ноября. На заправках города Томска наблюдается дефицит газового топлива, а именно пропана, об этом сообщают в социальных сетях жители города.

Корреспондент Федерального агентства новостей узнал подробности у жителей города.

«Сегодня утром перед работой решил заправить газовое оборудование автомобиля. В Ленинском районе на двух разных заправках мне не удалось этого сделать, так как на колонках с пропаном была табличка «Нет топлива»», – рассказал ФАН житель города.

Многие жители области уверены, что дефицит связан из-за проблем в транспортировке топлива с Мыльджинского месторождения. Дело в том, что газ с месторождения доставляют по водной переправе, что сейчас в предзимний период невозможно. Стоит немного подождать, когда окончательно сформируется «зимник».

А пока томичам придется поискать заправки, на которых заранее был сформирован запас топлива.