Сирт, 25 ноября. Боевики Правительства национального согласия (ПНС) готовят нападение на ливийский город под руководством турецкого оперативного штаба.

Новостной Twitter-аккаунт сообщил, что банды триполитанских «властей» начали подготовку к атаке на населенный пункт в североафриканской стране. Организатором мобилизации стали вооруженные силы Турции. Источник также заявил об участии в операции иностранных наемников, которых перебрасывает Анкара для усиления формирований премьер-министра Файеза Сарраджа.

Напомним, джихадисты ПНС планировали напасть на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе Сирта. Пользователи социальных сетей подчеркнули, что таким образом боевики хотели привлечь внимание руководства, которое задерживало выплаты гонораров для террористов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о других эпизодах незаконной деятельности банд триполитанских «властей». Так очевидцы рассказали, что экстремисты совершили нападение на почтовое отделение в столице Ливии на улице Аз-Завия.