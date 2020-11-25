Иностранный турист умер за закрытой дверью номера в турецкой гостинице

Анталья, 25 ноября. Турист из Германии скончался в закрытом номере гостиницы одного из курортов Турции.

Издание Sabah сообщает, что 59-летний немец Томас Мите заселился в отель 21 ноября, сняв одноместный номер. Спустя два дня консьерж заметил, как гость зашел в свою комнату, однако после этого его никто не видел.

Знакомые Мите решили проведать мужчину, но на стук в дверь никто не ответил. Тогда они обратились к работникам гостиницы за помощью. Сотрудник открыл номер и на полу обнаружил бездыханное тело туриста рядом с кроватью.

На место ЧП прибыли бригады полиции и скорой помощи. Медики осмотрели мертвого мужчину и не обнаружили следов насильственной смерти. Его тело направили в морг на судмедэкспертизу для установления точной причины гибели.

Напомним, что российских туристов неоднократно призывали отказаться от отдыха в Турции из-за опасности не вернуться на родину. В частности, правительство страны не может сдержать распространение COVID-19. За октябрь 2020 года число заболевших увеличилось почти на 100 тысяч человек. Местные врачи не успевают справляться с большим потоком пациентов с коронавирусом. В результате туристы из России не получают должного ухода и умирают.

Нередко отпуск на турецких курортах заканчивается летальным исходом из-за несоблюдения техники безопасности. Так, 37-летний россиянин скончался после крушения туристического катера у берегов Антальи. Теперь его родственники собирают деньги, чтобы доставить тело на родину.