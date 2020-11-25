Памятный знак Герою России Олегу Пешкову торжественно открыли в Сирии

Латакия, 25 ноября. Памятный знак в честь Героя России пилота Олега Пешкова был открыт на авиабазе Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщает РИА Новости.

Командующий российской группировкой в Сирии Сергей Кузовлев рассказал, что знак был установлен напротив ангара на авиабазе Хмеймим, где хранился и обсуживался бомбардировщик Су-24М, на котором летал Герой России.

По словам Кузовлева, подполковник Олег Пешков отдал делу служения Отечеству самое дорогое, что есть у человека — свою жизнь. Поэтому военным руководством было принято решение увековечить память о герое по примеру памятного знака о вертолетчике Ряфагяте Хабибулине.

«У нас есть вертолетная стоянка имени Хабибулина, а эта стоянка имени не имела. Поэтому подумали, что стоянке, с которой он уходил в свой последний полет, надо присвоить имя Героя России подполковника Пешкова Олега Анатольевича и открыть памятный знак», — сказал Сергей Кузовлев.

Самолет под управлением Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж смог катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. А Пешков погиб под обстрелом боевиков во время спуска на парашюте. Пилоту было присвоено звание Героя России посмертно.