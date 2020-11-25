Сейчас очень опасное для нашего здоровья время. Внезапные вспышки давно позабытых болезней, коронавирус, который уже год не дает нам покоя, и экологическая обстановка, сильно сказывающаяся на нашем самочувствии. Поэтому без медицинской помощи не обойтись. Однако не все могут позволить себе поход и консультацию в платной клинике, поэтому мы решили узнать, как россияне могут получить медицинскую помощь бесплатно. А разобраться в этой теме нам помогла юрист Юлия Холодионова.

ОМС — путь к бесплатной медицине

С понятием полис обязательного медицинского страхования, наверное, знаком каждый гражданин России. Однако не все подробно изучают вопрос, а для чего же нужен этот документ. Как мы выяснили у юриста, полис ОМС нужен для того, чтобы россиянин мог без проблем прикрепиться к определенной поликлинике по месту жительства и в дальнейшем именно в нее обращаться за врачебной помощью.

Выдают эти полисы не так уж долго — первые документы попали в руки к россиянам всего-то 1 мая 2011 года. Однако за эти девять лет уже многие смогли воспользоваться услугами врачей совершенно бесплатно именно благодаря этим полисам. Сейчас у каждого гражданина нашей страны имеется бумажный или пластиковый полис. Отличия заключаются только в форме и дизайне. На новых пластиковых карточках красуется триколор и, конечно же, государственный герб. Кстати, с 2020 года любой может перевести бумажный носитель на пластиковый, ведь это удобней.

Кто может получить полис

Если вы задавались вопросом, почему же к вам во время ОРВИ приезжает врач, а скорая спешит после первого же звонка, то вот вам ответ — у вас есть ОМС. Именно этот полис позволяет россиянам получать медицинскую помощь на всей территории страны.

По словам юриста, Федеральный закон определяет категории граждан, которые могут претендовать на получение документа.

Перечень указан довольно объемный:

в первую очередь это люди, у которых имеется официальное трудоустройство в одной из российских компаний. К этой же категории относятся и сами владельцы этих фирм, их соучредители и бизнес-партнеры;

безработные граждане;

безработные пенсионеры;

россияне, не достигшие возраста 18 лет;

студенты российских вузов с очной формой обучения;

граждане, которые ухаживают за пенсионером или за инвалидом;

россияне, оформившие на себя опекунство над ребенком;

самозанятые или граждане, которые занимаются частной практикой.

Исходя из этого списка легко можно понять, что почти все россияне имеют право на получение полиса. Но как же его оформить?

Оформляем полис ОМС

В процедуре оформления полиса обязательного медицинского страхования нет ничего сложного. Благодаря цифровизации всех сервисов заявление на его оформление можно подать не выходя из дома — на портале «Госуслуги». Также его можно получить в заранее выбранной страховой компании или поликлинике по месту прописки, указанной в паспорте.

Для оформления полиса в Интернете вам нужно:

выбрать страховую компанию, которая оказывает услуги, связанные с ОМС;

заполнить заявление;

предоставить все паспортные данные и сведения со СНИЛС.

Через 30 дней вы получите заветный полис. А чтобы не оставаться без помощи врачей во время ожидания документа, сервис предоставит временную версию полиса, которая будет действовать именно в этот период.

Как сделать операцию по ОМС

После того, как полис получен, можно смело обращаться в поликлинику при любых признаках простуды или каких-либо других проблемах со здоровьем. Однако никто из нас не застрахован от опасных заболеваний, для лечения которых требуется хирургическое вмешательство. Мы решили узнать у юриста, какие же операции можно проводить по полису ОМС.

По словам эксперта, список этих операций очень большой. Причем на региональном уровне он ежегодно пересматривается и при необходимости дополняется.

Перечислим основные виды операций:

операции на глазах — помощь при травмах, лечение врожденных пороков и различных возрастных заболеваний;

лечение искривления перегородки носа, которая нарушала дыхание, приводила к воспалительным процессам и потере обоняния. Стоит сразу отметить, что эстетическая медицина не относится к бесплатным услугам, осуществляемым по полису ОМС;

операции на мочевом пузыре;

операции на венах — чаще всего пациенты обращаются за лечением варикозного расширения вен;

операции на позвоночнике в случае сильного искривления, появления горба, травм и переломов;

удаление грыж в разных частях тела;

операции урологической направленности;

операции на мениске коленного сустава;

гинекологические операции;

хирургическое вмешательство при болезнях сердца;

лечение болезней сосудов и головного мозга хирургическим путем;

стоматология;

удаление злокачественных опухолей.

Эксперт обратила внимание, что косметология и эстетическая хирургия в перечень не включены, поэтому рассчитывать на бесплатную операцию такого рода не стоит.

Итак, пациенту требуется операция. Для начала ему нужно посетить профильного врача в поликлинике. После осмотра доктор выпишет направление на обследование и уже после получения результатов примет решение о назначении хирургического вмешательства. Если показания все-таки есть, врач выписывает направление в клинику.

Однако если человеку требуется хирургическое вмешательство на основании квоты, то ситуация немного усложняется дополнительными шагами:

после выявления болезни у пациента, врач отправляет его в профильное учреждение на обследование;

как только результаты будут получены, врач документально подтверждает диагноз и отправляет документ в комиссию, которая находится при региональном Минздраве;

комиссия приступает к рассмотрению бумаг, при этом привлекая главного специалиста этого медицинского направления;

как только документ получает одобрение, он сразу же направляется в медучреждение, где проводится необходимое лечение;

пациента госпитализируют и проводят операцию.

В том случае, если пациенту отказывают в проведении операции, он имеет полное право потребовать письменный ответ, в котором подробно разъясняется причина отказа. Если этот ответ больного не устраивает, то тогда он может обратиться в суд или региональный орган здравоохранения для дальнейшего разъяснения ситуации.

Хирургические операции по ОМС осуществляются во всех больницах, которые имеют действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности. Причем во время беседы с нашим изданием специалист отметила, что пациент вправе самостоятельно выбрать больницу, где хочет пройти лечение. Ему всего лишь нужно сказать об этом лечащему врачу, а тот, в свою очередь, выпишет в желаемую больницу направление.

Также стоит обратить внимание, что уже на протяжении девяти лет все частные клиники получили право участвовать в программе ОМС. А это значит, что операцию пациенту могут провести и в частной клинике.

Как выбрать больницу

Чтобы лечение было не только эффективным, но и приятным, очень важно выбрать хорошую больницу. Сейчас узнать об опыте врачей и об условиях в самом медучреждении довольно просто, поскольку вся информация есть в открытом доступе в Интернете.

Также заранее обратите внимание на то, есть ли в больнице все необходимое оборудование и насколько далеко она расположена от дома. Одним из самых важных факторов является очередь. Если больница имеет высокий рейтинг и при этом находится в огромном городе, то существует большая вероятность, что очереди на операцию придется ждать несколько месяцев, а то и целый год.

Приятные дополнения

После проведения операции по полису ОМС пациент вправе воспользоваться своим правом на восстановление в санатории. За оформлением такой путевки нужно обратиться к своему врачу в поликлинику по месту прописки. Если при выписке из больницы пациент не получил направление на лечение в санатории, то ему могут назначить дополнительные обследования, по результатам которых и принимается решение о необходимости санаторно-курортного лечения. Длительность пребывания в местах отдыха зависит напрямую от тяжести перенесенного заболевания.

Также юрист неоднократно напоминала нам, что, несмотря на дороговизну операций, расходных материалов, проживания в больницах, пациенту не нужно ни за что платить. Доплаты могут понадобиться лишь в случае особых пожеланий больного. А это, безусловно, является огромным плюсом и делает ОМС очень ценной и важной функцией.