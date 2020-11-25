Акционеры ЮКОСа проиграли России в США, ФАН публикует документы

В распоряжении ФАН оказалось заявление акционеров ЮКОСа в американский суд. Компании Михаила Ходорковского просили США признать решение о взыскании 56 млрд долларов с Российской Федерации. Однако, верховный судья окружного суда Колумбии Берил Хауэлл вынес решение в пользу России и отказал экс-акционерам ЮКОСА во взыскании, отложив окончательное рассмотрение вопроса до 2025 года.

Что пишут юристы Ходорковского

Еще в 2014 году Халли Энтерпрайзис, Юкос Юниверсал и Ветеран Петролеум (компании беглого Михаила Борисовича) обратились в американский суд за признанием права на взыскание. За прошедшие шесть лет юристы Ходорковского не убедили судью в чистоте требований и прозрачности намерений. Почему?

Кипрские офшоры просят США признать в своей юрисдикции решение Постоянной палаты международного третейского суда о взыскании в их пользу 56 млрд долларов. Они утверждают, будто Россия присвоила активы ЮКОСа исключительно из-за активной политической деятельности Ходорковского. Сущность уголовных разбирательств в России истцы аккуратно обходят. Из заявления суд не узнал о мошенничестве и о фальсификациях в накладных на экспортный товар, где нефть была названа «скважинной жидкостью», чтобы избежать уплаты пошлин и налогов. Уголовные дела о мошенничестве и неуплате налогов названы «необоснованными».

Юристы Ходорковского называют законное требование об уплате налогов «налоговым бременем, продолжающим кампанию притеснений и запугиваний». Интересно, что сказал бы американский суд, если бы взыскание американских налогов было названо «кампанией притеснений и запугиваний».

В иске раскрывается новый для российской широкой общественности факт того, что международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopres, финансируемая ЮКОСом, совершала юридически значимые недружественные по отношению к России действия, а именно направляла в посольство США сведения о «политически мотивированном» преследовании ЮКОСа. На территории России иностранные аудиторы использовали политические инструменты для организации давления на ее государственные органы извне. Их клиенты — неплательщики налогов готовили почву на следующие десятилетия для защиты не обложенных налогами и выведенных за рубеж средств.

Что отвечает Российская Федерация

В своем ответе Россия указывает, что шесть российских олигархов, включая Ходорковского, в организованной группе реализовали схему мошенничества. В деле ЮКОСа против России в Международном арбитражном суде акционеры обманывали судей, пытаясь скрыть происхождение и конечных бенефициаров ЮКОСа, превратившегося в прах перед обоснованными претензиями налоговых органов. При любом решении о пересмотре решения Международного арбитража верховным судом Нидерландов каждый национальный суд, куда ЮКОС пойдет за исполнением, должен слушать дело «ЮКОС против Российской Федерации» заново со всеми доказательствами сторон, потому что в международном суде и судах Нидерландов акционеры ЮКОСа вели нечестную игру и обманывали арбитров.

Что решил суд

Американский суд решил не торопиться, отложил рассмотрение вопроса об исполнении решения Международного арбитража на несколько лет. Судья Берил Хауэл оставил возможность в дальнейшем слушать дело о налогах и мошенничестве акционеров ЮКОСа по новой, как будто в Нидерландах суды решения не принимали вовсе. Тем самым он согласился с утверждениями России о возможном обмане Ходорковским и компанией судей международного суда и национальных судов Нидерландов. Из мотивировки суда стало известно: экс-хозяева ЮКОСа расчитывают, что суды в Нидерландах продлятся еще пять лет.

Каковы перспективы иска после 2025 года в США?

Предварительное решение суда должно быть воспринято у нас позитивно. Оно показывает две ветви предстоящих разбирательств. Первая касается принципиальной возможности взыскания с России денег для Ходорковского по решению Международного арбитражной палаты на территории иностранных государств. Вторая предоставляет Российской Федерации возможность отклонить все претензии акционеров ЮКОСа, доказав их обман и сговор между собой в международных судах и национальных судебных инстанциях Нидерландов.

Что касается возможности исполнения решения Международной арбитражной палаты, то США уже рассматривали подобные иски. Одно из первых известных прецедентных дел по этому поводу, «ЛЕТКО против Либерии», состоялось в 1986 году в окружном суде по Южному судебному округу штата Нью-Йорк. В ответ на просьбу инвесторов компании ЛЕТКО исполнить решение международного арбитража и обратить взыскание на имущество суверенного государства Либерия в пользу частных лиц суд отказался выдавать ордер на исполнение. Судья решил, что государственное имущество находится под защитой в соответствии с Законом США об иммунитете иностранных государств (Foreign State Immunity Act, FSIA).

Если же вспоминать прецеденты попыток обмана суда, то самым ярким навсегда останется дело «Березовский против Абрамовича». Исход дела определился, когда судья Глостер выяснила, что Борис Абрамович Березовский, простой человек, не видит ничего плохого в том, чтобы лгать в Басманном и Хамовническом судах Москвы. После выяснения этого вопроса его в суде всерьез никто не воспринимал. Роман Абрамович мог уже сильно не стараться, доказывая свою правоту. Напомним, Березовский так и не добился денег от России и ее компаний в судах, а после своей смерти оставил долг в 46 миллионов фунтов стерлингов.