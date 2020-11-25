Жители России досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов

Москва, 25 ноября. В третьем квартале текущего года жители страны стали активнее закрывать ипотечные кредиты раньше срока. Об этом свидетельствуют данные ЦБ России.

Согласно представленной статистике, за последний квартал объем погашенных кредитов составил 0,5 трлн рублей. Данная отметка является рекордной как минимум за последние два года. Таким образом, с июля по сентябрь доля заранее погашенных кредитов по ипотеке более чем на 82% превысила аналогичный показатель прошлого года.

Кроме того, если сравнивать со вторым кварталом, то количество досрочно погашенных залогов увеличилась почти в полтора раза. При этом основным источником выплат оказались личные сбережения россиян. По статистике 83,3% граждан закрывают ипотеку из собственного кармана.

Также заемщики прибегают к помощи субсидирования или рефинансирования.

Напомним, ранее ФАН побеседовал с Татьяной Решетниковой, заместителем руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи», и выяснил, на какой срок лучше всего брать ипотеку.