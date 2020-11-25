Одесса, 25 ноября. Пассажиры трамвая в Одессе устроили скандал из-за русского языка. Зачинщицей конфликта оказалась пожилая женщина, которую возмутили слова попутчицы.

Видео инцидента было опубликовано в одном из местных Telegram-каналов. Судя по кадрам, женщина требует от местной жительницы прекратить говорить на русском и перейти на украинский. После получения отказа пассажирка начинает сыпать оскорблениями и желает попутчице смерти.

«Не хочешь? Тогда сдохнешь до вечера!» — заявила зачинщица конфликта.

Однако вскоре к конфликту подключились и другие граждане.

«В тюрьму хочешь? Я тебе организую сейчас! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!» — ответил пожилой женщине один из пассажиров.

На видео также слышно, что другие пассажиры требуют «выбросить» из транспорта агрессивную женщину. Чем закончился конфликт неизвестно.

Напомним, ранее профессор Национального технического университета «Днепровская политехника» Валерий Громов отказался преподавать на украинском языке и был отстранен от занятий. Преподаватель был уволен после того, как студентка написала жалобу ректору университета. Уже на следующий день на занятие пришли представители комиссии, рассматривающие жалобу. Несколько студентов выступили в поддержку преподавателя, однако другие промолчали.

Позже скандальный инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, данный факт является нарушением прав русскоязычного населения Украины.