Актер Аверин объяснил, почему к 45 годам у него нет и не было жены и детей

Москва, 25 ноября. Популярный российский актер Максим Аверин признался, почему к своему 45-летию он еще ни разу не был женат и не обзавелся детьми.

По словам артиста, все это является «ерундой», поскольку он получает удовольствие от одиночества.

«Ерунда все это. Ерунда. Это как в анекдоте: прожил человек, нарожал много детей, лежит на смертном одре и говорит: «А пить-то и не хочется», — сказал Аверин в общении со СМИ.

Он также отметил, что в силу своей работы ему редко приходится побыть одному. Он все время находится среди людей, которые не должны видеть его плохого настроения.

«Мне тоже иногда бывает плохо, физически или душевно, но я прихожу в общество, и в нем я должен соответствовать. Люди должны понимать: у этого парня все прекрасно», — сказал Аверин.

При этом затянувшаяся «холостяцкая жизнь» актера уже обернулась для него целым рядом слухов и сплетен. В Сети многие подозревают артиста в связях с популярным актером, Данилой Козловским. Другие говорят, что в студенческие годы у Аверина был короткий роман с Марией Порошиной. Однако пока эти слухи актер никак не комментирует.

Напомним, ранее Максим Аверин попал в скандальную ситуацию из-за дебоша на борту самолета. Возвращаясь домой с гастролей, звезда «Глухаря» и его директор устроили пьяный дебош в самолете, после чего в аэропорту были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Аверин и его представитель вели себя, мягко говоря, некультурно: нелицеприятно выражались в адрес стюардесс, а также полностью игнорировали замечания экипажа воздушного судна.