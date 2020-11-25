Инфекционист рассказал, кто мешает выходу на плато по коронавирусу

Москва, 25 ноября. Врачи-инфекционист Георгий Викулов заявил, что выход на плато по коронавирусу оттягивают вполне конкретные люди.

По мнению специалиста, бороться с пандемией нельзя без соблюдения конкретных санитарных требований. Потому, пока люди не перестанут игнорировать требования и рекомендации врачей, прогресса достичь будет сложно, считает Викулов.

При этом специалист отмечает, что для выхода на плато необходимо активнее разъяснять населению важность противоэпидемиологических мер и увеличивать существующие штрафы. Он также предложил подключать к просветительской работе актеров и известных людей.

«Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики. Но не стоит сразу штрафовать, сначала надо предупреждать, а уже потом штрафовать», — приводит слова инфекциониста радио Sputnik.

Также он посоветовал продумать алгоритм использования некоторых средств индивидуальной защиты. Например, перчаток. По словам врача, их ношение желательно в том случае, если человек контактирует с какими-либо поверхностями. Например, трогает голыми руками кнопки банкомата, которые могут быть загрязнены.

Напомним, ранее российские власти добавили вакцину от коронавирусной инфекции в перечень жизненно важных препаратов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включили 25 новых лекарственных средств.

Ранее в Оренбургской области продлили режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА56.