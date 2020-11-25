Ким Кардашьян похвасталась в Instagram ослепительной фигурой

Лос-Анджелес, 25 ноября. Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян на днях порадовала своих фанатов необычным снимком в Instagram.

Популярная звезда разместила пикантную фотографию, сделанную у нее дома. На снимке Кардашьян запечатлена на диване в гардеробной, при этом на ней надет лишь купальник из светоотражающей ткани. Волосы знаменитости заплетены в косу. Снимок она подписала коротко.

«Отражаю», — отметила Ким Кардашьян.

За сутки фотография популярной модели и супруги рэпера Канье Уэста набрала более 2,8 млн отметок «Мне нравится» и тысячи комментариев. В них изумленные подписчики признались в любви к звезде и поразились ее фигурой.

«Икона», «Замечательная», «Очень хорошо», «Поразительно! Буду любить тебя вечно!», «Горячая», «Ты слишком красивая, Ким. Богиня», — пишут восхищенные подписчики Ким Кардашьян.

Стоит отметить, что не все фанаты популярной американской модели ограничиваются на комментировании ее фотографий. Некоторые идут на большие жертвы и ложатся под нож хирургов. Например, девушка по имени Чали из Лондона дорогостоящими «уколами красоты» и сменой гардероба превратила себя в копию телезвезды.

На Instagram-аккаунт Чали подписаны более 700 тысяч человек. Девушку часто останавливают на улице, принимая за американскую звезду, и восхищаются ее снимками в Сети. Чали такое внимание не тревожит. Она считает Кардашьян самой красивой женщиной на свете.