Перечень грубых ошибок в экзамене на права могут сократить

Москва, 25 ноября. МВД России выступило с предложением сократить количество грубых ошибок, по которым может быть приостановлена сдача экзамена на получение водительских прав.

Об этом говорится в проекте приказа ведомства об утверждении нового административного регламента по проведению экзамена, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, обучающегося отправят на пересдачу в том случае, если он допустил нарушение, предусмотренное одним из 15 пунктов экзаменационного листа.

В настоящее время во время итоговой проверки ошибки кандидатов подразделяются на «грубые», «средние» и «мелкие». За них начисляют по пять, три и одному штрафному баллу соответственно. Для получения прав будущему водителю надо набрать менее пяти штрафных баллов, при этом «грубых» нарушений в действующем списке 17.

В качестве новых ошибок указывается использование телефона во время движения. Кроме того, экзамен будет прерван, если водитель поехал без пристегнутого ремня безопасности. Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.

Напомним, 2020 год для автовладельцев обернулся рядом нововведений. Так, например, изменения коснулись электронного ПТС, дизайна прав и регистрации автомобиля, сообщает 42.ru.