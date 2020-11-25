Родные Светланы Обидиной скрывали от всех смерть актрисы

Москва, 25 ноября. Близкие актрисы Светланы Обидиной скрывали информацию о ее смерти, сообщила подруга артистки, ее коллега Анна Екатерининская.

Вечером во вторник стало известно о смерти Обидиной. Информацию об этом распространили Театр-фестиваль «Балтийский дом» и «Небольшой драматический театр» Льва Эренбурга. Позже выяснилось, что артистка скончалась еще несколько дней назад.

«Ее не стало 18.11.20, сообщили об этом в театр только 24.11.... о том, что она уходит, знали только самые близкие», — написала Екатерининская у себя на странице во «Вконтакте».

Причины, почему родные Обидиной так поступили, Анна не знает. До сих пор не озвучена и официальная причина смерти актрисы. Ее коллега добавила только, не может утверждать, что это был COVID-19.

Обидина и Екатерининская знакомы больше 30 лет. Девушки вместе работали, учились в киношколе Ленфильма и в театральной академии.

«Я Свету относила к редкой категории «актрис-пограничниц», как и Оболдину — бесстрашные, работающие «на грани», не жалеющие свое сердце... потом Свете стало тяжело так существовать — она поменяла театр, стала клоуном, занималась своими детками, получила режиссерское образование», — вспоминает Екатерининская.

Обидина после окончания театральной академии была зачислена в труппу Театра-фестиваля «Балтийский дом». Сюда она вернулась в 2017 году, после работы в «НеБДТ». Во вторник режиссер Алексей Герман сообщил на своей странице в Facebook, что новость о смерти актрисы узнал с ужасом.