Дума города Томска выступила против отмены прямых выборов мэра

Томск, 25 ноября. В среду в Думе города Томска состоялось заседание комиссии по регламенту и правовым вопросам. Главной темой обсуждения стало предложение об отмене прямых выборов мэра.

Корреспондент Федерального агентства новостей присутствовал на заседании и внимательно выслушал комментарии депутатов по этому вопросу.

Напомним, что в начале сентября депутат Законодательной Думы Томской области Игорь Чернышев внес законопроект о внесении изменений в статью 2 закона Томской области от 17.11.2014 № 151 - ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области».

На заседании председатель комиссии по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев напомнил городским депутатам, что законодательством предусмотрено три варианта избрания главы муниципального образования: прямые выборы, выборы из членов представительного органа (из числа депутатов) и из числа претендентов, которых отобрала комиссия.

Чернышев пояснил коллегам, что для рассмотрения инициативы в Законодательной Думе Томской области, по регламенту необходимо получить одобрение от депутатов гордумы. По его мнению, в последнее время томичи ошибаются в своем выборе при избрании главы города. Так, Чернышев напомнил депутатам недавнее задержание бывшего мэра Томска Ивана Кляйна. В связи с этим, предлагается перейти к системе выборов из числа претендентов, которых предварительно будет отбирать конкурсная комиссия. Предполагается, что депутаты должны принять нормативный акт, в котором будут прописаны критерии, предъявляемые к претенденту на пост мэра. На данный момент озвучены следующие требования: уровень образования, профессиональные навыки и опыт работы руководителем. После работы конкурсной комиссии, депутаты городской Думы выбирают градоначальника.

«Именно вы будете принимать решение, кто станет новым мэром города. Новый созыв городской Думы не имеет единого мнения, поэтому выбор будет справедливым», – обратился к депутатам Игорь Чернышев.

Депутаты городской думы категорически не согласились с законодательной инициативой Чернышева, обосновав свою позицию тем, что жители все же достойны избрать мэра для своего любимого города самостоятельно.

«Вы вспомните мои слова коллеги, когда будут проходить прямые выборы мэра. Побеждает тот, у кого огромное финансирование избирательной компании», – заявил депутатам Чернышев.

Депутаты городской думы проголосовали против обсуждаемой инициативы единогласно. В последние секунды голосования Чернышев в шутку и сам поднял руку против своего предложения. На данный момент областной депутат уверен, что в Законодательной Думе Томской области его инициативу теперь точно не поддержат и выборы нового мэра пройдут в классическом режиме.