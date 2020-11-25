Диспансеризацию в Новосибирской области могут возобновить 1 декабря

Новосибирск, 25 ноября. Власти Новосибирска могут возобновить диспансеризацию и профосмотры с 1 декабря при снижении заболеваемости COVID-19 в регионе.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов сообщил во вторник, что при сохранении положительной динамики будет обсуждаться вопрос о возобновлении диспансеризации с 1 декабря.

«Подтверждаю, что на сегодняшний день у нас абсолютно спокойная работа по приему пациентов, госпитализируются все, кто нуждается в госпитализации, те, кому нужна кислородная поддержка», — сообщил министр о спаде заболеваемости в области.

Днем ранее власти Новосибирска объявили, что в этом году новогодние праздники пройдут без массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса, передавал RT. Чтобы не допустить распространения инфекции, праздничные локации будут рассеяны по разным районам города.